Presion, shantazh dhe joshje, ja si iu shpëtoi prangave Tahiri

Lirimi i Saimir Tahirit nga çdo masë sigurimi është fundi i një loje si macja me miun e një pjese të prokurorëve, ende të pakontrolluar nga qeveria nga njëra anë dhe makinerisë së madhe të maxhorancës qeverisëse nga ana tjetër.

Gjykata e Apelit për Krime të Rënda vendosi të hënën që të hiqte masën e sigurisë “arrest shtëpie” për ish-ministrin e Brendshëm, ndërkohë që prokurorët e çështjes kërkonin “arrest me burg” për të, si i dyshuar për pjesëmarrje në organizatë kriminale “Habilaj” dhe korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë.

Çështja “Tahiri” ka mbajtur të mbërthyer debatin politik për më shumë se 7 muaj. Në tetor 2017, Prokuroria për Krime të Rënda kërkoi nga parlamenti autorizimin për arrestimin e deputetit Saimir Tahiri. Maxhoranca socialiste vendosi të mbrojë me votë Tahirin, duke rrëzuar kërkesën e prokurorisë. Gjithësesi, prokurorët arritën të siguronin nga gjykata vendimin për bllokimin e pasaportës së Saimir Tahirit.

Ngjarjet po precipitonin shpejt, të paktën fillimisht, në dëm të Saimir Tahirit. Vetëm dy javë pasi ai i shpëtoi arrestimit, në Elbasan, policia arreston për thyerje post-blloku Orest Sotën. Në automjetin e tij u gjetën patentat e lundrimit të Tahirit, si edhe 863 mijë euro, për të cilat prokurorët e Krimeve të Rënda kanë dyshimin se janë të ish-ministrit të Brendshëm.

Hetimet, pavarësisht se më vështirësi, vijuan edhe kur në krye të Prokurorisë së Përgjithshme u caktua Arta Marku, vetëm me 69 votat e Partisë Socialiste. Ashtu siç kishte paralajmëruar opozita, gjatë kohës së drejtimit të Markut, çështja “Tahiri” ka ecur vetëm në favor të tij.

Me firmën e Arta Markut dhe ministres së Drejtësisë, Etilda Gjonaj, ekstradohet në mënyrë të çuditshme drejt Italisë “financieri i Habilajve”, Nezar Seitaj. Ky person mund të shërbente si i penduar i drejtësisë, por tituallaret e institucioneve të drejtësisë nuk e lejuan diçka të tillë, duke vendosur ekstradimin.

Pavarësisht këtyre “shkopinjve nën rrota”, grupi i prokurorëve të rastit “Tahiri” vijoi hetimet, duke siguruar të dhëna interesante edhe nga autoritetet e huaja.

Saimir Tahiri kishte raporte të ngushta, me prova dokumentare, me një prej vëllezërve Habilaj, Artanin. Këtij të fundit, Tahiri i kishte shitur automjetin e tij, të famshmin AUDI AA 003 GB, pavarësisht se ky mjet vijonte të ishte i regjistruar në pronësi të ministrit të Brendshëm. Sipas Tahirit, kontakti i vetëm me Artan Habilaj, i cili ishte nën hetim prej fundit të 2013 nga prokuroria e Katanias, ishte momenti kur i ka shitur makinën. Por ky pretendim doli i pavërtetë.

Prokuroria për Krime të Rënda siguroi të dhëna nga autoritetet greke se Saimir Tahiri dhe Artan Habilaj kanë qenë bashkë për pushime në Greqi, në Gusht 2014. Bashkë me ata, ka qenë edhe zv.ministrja e Brendshme, Elona Gjebreja, me familjen e saj.

Madje, nga autoritetet greke është siguruar një e dhënë akoma më interesante. Si një i apasionuar për lundrimin, Saimir Tahiri në atë kohë kishte udhëtuar drejt Greqisë me skafin e një biznesmeni nga Durrësit. Mjeti lundrues pëson difekt dhe, për rregullimin e tij, Saimir Tahiri njofton Artan Habilajn. Ky i fundit niset nga Vlora dhe merr përsipër shpenzimet e riparimit të skafit, rreth 40 mijë euro.

Pasi skafi riparohet, Tahiri kthehet në Sarandë. Prej aty, skafi me drejtues Artan Habilaj shkon në Vlorë dhe prej aty, tashmë me drejtues kreun e organizatës kriminale, Moisi Habilaj, udhëton drejt Italisë. Të gjitha këto të dhëna, për Saimir Tahirin nuk dëshmojnë asgjë rreth lidhjes së tij me Habilajt (!?)

Janë po të njëjtët Habilaj, të cilët, në përgjimet e Prokurorisë së Katanias, i mburren anëtarëve të tjerë të grupit se aktiviteti i tyre kriminal shkon për mrekulli, pasi kishte mbështetjen e Tahirit. Madje, si shpërblim për këtë mbështetje, ata i bënin shpesh dhurata, kostume, bizhuteri për familjaret, por edhe shuma të konsiderueshme parash.

Gjatë kohës që shëtisnin me Tahirin, Habilajt paralelisht vijonin trafikun e narkotikëve. Në krah të tyre ata kishin edhe drejtues të lartë policie dhe të strukturave të tjera monitoruese. Tre drejtues të Policisë së Vlorës, përfshirë drejtorin Jaeld Çela, aktualisht janë në kërkim, pasi akuzohen se kanë bashkëpunuar ngushtësisht me Habilajt.

Nga përgjimet e autoriteteve italiane, Habilajt rezulton se kishin lidhje edhe me persona që kontrollonin radarin në Vlorë dhe në Tiranë. Pra, një infrastrukturë e tërë shtetërore në shërbim të Habilajve, ndërkohë që vetëm ministri i Brendshëm, sipas deklarimeve të tij, nuk kishte informacion për aktivitetin e kushërinjve të tij.

Krahas kontakteve të shpeshta me Habilajt, pozita e Saimir Tahirit u rëndua, sado që për pak kohë, edhe nga episodi i arrestimit të Orest Sotës.

Në shtator 2017, vetëm tre muaj para se të arrestohej me 863 mijë euro në mjetin e tij, Orest Sota ishte pjesë e një grupi të ngushtë pushuesish, me në krye Saimir Tahirin në Mal të Zi. Ata ishin miq me njëri-tjetrin dhe të dhënat e ardhura nga autoritetet e Podgoricës bindën akoma më shumë prokurorët se paratë e gjetura në makinën e Sotës, në fakt ishin të Saimir Tahirit.

Por pavarësisht këtyre të dhënave, Gjykata e Apelit për Krime të Rënda vendosi që Saimir Tahiri të hetohet në gjendje të lirë.

/Boldnews.al/