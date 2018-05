Përfitimet shëndetësore të ujit me limon

Limoni përmban vitamina C, një antioksidant, i cili mbron qelizat kundër efekteve të radikaleve të lira. Radikalet janë molekula që prodhohen kur trupi shpërbën ushqimet, ose kur ka ekspozime ndaj ambientit si p.sh. ndaj duhanit, tymrave dhe rrezatimit.

Vitamina C është e rëndësishme për lëkurën, kockat dhe indet lidhëse. Ajo përshpejton shërimin dhe ndihmon trupin të përthithë hekurin. Vitamina C gjendet në fruta dhe perime. Një burim i mirë janë specat e kuq jo djegës, specat jeshil, qitrot, agrumet, brokoli dhe perimet me gjethe jeshile.

Disa njerëz mund të kenë nevojë për vitaminë C ekstra, p.sh. gratë shtatzëna dhe ato që ushqejnë fëmijët me qumësht gjiri, njerëzit që pinë duhan, njerëzit që dalin nga një operacion etj.

Limoni është një nga frutat më të rëndësishme në planet pasi mbron nga shumë tipe sëmundjesh. Limonat përmbajnë bioflavonoid, pektinë, acid folik, vitamina C, A, B1, B6, kalium, magnez dhe fosfor. Ky frut i shkëlqyer ka efekte shumë të mëdha për zorrët, stomakun, sistemin imunitar dhe për shëndetin kardiovaskular.

Nëse konsumoni limona rregullisht, mund të parandaloni sëmundje si laringit, bronkit, grip, artrit, tension i lartë i gjakut, infeksione bakteriale dhe gurët në veshka. Sipas kërkimeve të fundit, limoni mund të parandalojë kancerin.

Shumë njerëz e përdorin ujin me limon edhe si një zëvendësues të kafesë, ndaj, nëse po përpiqesh t’i largohesh sadopak kafeinës, uji i ngrohtë me limon mund të të ndihmojë në këtë proces. Më poshtë do të lexoni 10 arsyet se pse duhet të pini rregullisht ujë me limon përgjatë ditës:

1-Reduktohet risku për infarkt në zemër.

2-Pastron lëkurën dhe redukton shenjat e plakjes, duke përfshirë edhe eliminimin e rrudhave.

3-Përmirëson humorin dhe ekuilibron emocionet.

4-Përmirëson shenjat e inflamacionit dhe vepron si një reduktues i dhimbjes së lehtë.

5-Lehtëson infeksionet e traktit urinar.

6-Parandalon dehidratimin dhe lodhjen e veshkave.

7-Parandalon lodhjen e trurit në punë, apo në shkollë.

8-Forcon sistemin tuaj imun.

9-Pastron organet e brendshme dhe i ndihmon ato të funksionojnë në mënyrë optimal.

10-Nxit funksionimin normal të aparatit tretës.