Përfitimet nga udhëtimet

Zerina Qendro/Psikologe Keshillimi

Udhëtimi na jep mundësinë për të thyer normalitetin e jetës sonë të përditshme dhe për të zhytur veten në një cep të ri të botës. Jo vetëm që na jep mundësinë të provojmë ushqime të reja dhe të angazhohemi me aktivitete të reja, por na lejon të mësojmë më shumë për jetën në përgjithësi.

Udhëtimi është një menyre për tu shkëputur nga problemet e përditshme dhe stresi i punës. Po bëhet gjithnjë e më e qartë se udhëtimi ka një numër përfitimesh psikologjike. Planifikimi përpara dhe marrja e pushimeve që ne kemi ëndërruar mund të ketë një ndikim pozitiv në mirëqenien, marrëdhëniet dhe ndoshta edhe personalitetin tonë.

Dhe përveç takimit me njerëz të rinj, udhëtimi është gjithashtu një mënyrë e shkëlqyer për të forcuar marrëdhëniet që keni me miqtë dhe familjen. Në fakt, një studim i kryer nga Shoqata e Udhëtimit të SHBA zbuloi se një pushim me një njeri të dashur mund të ndihmojë në thellimin e lidhjes suaj me ta jashtëzakonisht.

Udhëtimi na detyron të përdorim pjesë të ndryshme të trurit tonë.

Vite (ose dekada) përtej diplomimit, ju duhet të sfidoni veten për të mësuar koncepte të reja dhe për të rregulluar aftësitë tuaja. Një mënyrë për të angazhuar mendjen tuaj dhe për të forcuar njohuritë tuaja është të udhëtoni, sipas psikologut dhe autorit Dr Mike Doë. Dalja jashtë shtetit mund ta mbajë trurin tuaj të humbasë energjinë rinore.

“Krijimi i hartave mendore të qyteteve të reja dhe vendeve të reja, duke folur në një gjuhë të huaj, ose duke mësuar se si të përdorin transportin publik në një qytet të ri, e pengojnë trurin nga plakja, sepse truri është në moshë kur nuk sfidohet”, shpjegon ai.

“Sa më shumë ta sfidojmë dhe ta ndryshojmë atë, aq më shumë truri ynë krijon lidhje të reja. Ashtu si një llogari bankare, aq më shumë kemi aq sa mund të humbim. Kjo mund të të ndihmojë edhe për të parandaluar simptomat e demencës teksa vitet kalojnë.”

Udhëtimi na ndihmon të menaxhojme stresin dhe emocionet negative.

Ndonjëherë ne vetëm duam të ikim sa më larg nga një vend. Udhëtimi nuk është gjithmonë për të parë vende të reja. Ndonjëherë ka të bëjë me ikjen nga ato të vjetrat. Sipas një sondazhi të Stresit në Amerikë të 2013 nga Shoqata Psikologjike Amerikane, pushimet mund të ndihmojnë në menaxhimin e stresit dhe emocioneve negative duke na larguar nga mjediset dhe aktivitetet që janë burimet e stresit tonë.

Lajmi i madh është se udhëtimi ka treguar se ndihmon në përmirësimin e shëndetit të trurit. Ka aftësinë për të sfiduar veten çdo ditë, duke ju bërë të mendoni për alternativat alternative dhe për të mësuar gjëra të reja. Ju vazhdimisht zgjeroni horizontet tuaja, që do të thotë se truri juaj është vazhdimisht në lëvizje. Kjo nuk është një gjë e keqe. Në fakt, trajnimi i trurit tuaj rregullisht ndihmon për të përmirësuar jetëgjatësinë e tij. Mjekët rregullisht rekomandojnë që njerëzit të bëjnë çdo ditë puzzles. Duke e bërë këtë rregullisht, ju ndihmoni për të mbështetur shëndetin mendor dhe për të zvogëluar rrezikun e demencës ose Alzheimer në jetën e mëvonshme.

Udhëtimi forcon identitetin personal

Udhëtimi zgjeron perspektivat tuaja, jo vetëm të botës, por edhe të vetes. Kur udhëton shpesh mund të gjendesh në situata që nuk do të ishit ndryshe. Duke u ballafaquar me realitetin e jetesës jashtë zonës suaj të rehatisë, e cila, po aq e pakëndshme, ju jep mundësinë të transformoheni. Psikologët theksojnë se njerëzit ndërsa udhëtojnë , janë në gjendje të shohin problemet e tyre nga një pikëpamje më te shkëputur. Duke parë drejtpërdrejt se si jetojnë njerëzit e tjerë, pothuajse si duke parë botën me sytë e dikujt tjetër, gjithashtu mund të zgjeroni pikëpamjen tuaj. Shikoni se si jetojnë kultura të tjera mund t’ju detyrojnë të sfidoni supozimet tuaja dhe ta lironi mendjen tuaj të përjetoni mënyra alternative të qenies.

Hulumtimet kanë treguar se kur të dalësh nga zona e re e rehatisë sociale dhe të zhytësh veten në kultura të ndryshme nga ti, forcon identitetin tënd personal, duke përfshirë vlerat dhe besimet tua dhe rrit vetebesimin tënd.