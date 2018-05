Perandoria e drogës së Agron Xhafës, nga lokalet e luksit, tek lojrat e fatit e ndërtimet, nuk preket

“Qytetari dixhital” ka zbardhur një pjesë të peranadorisë së drogës të Agron Xhafës, e cila nuk preket nga narkoshteti ndonëse këto pasuri të vëna me paratë e drogës do të duhet të ishin sekuestruar ahstu sikurse ndodh me të gjithë trafikantët e tjerë.

Posti i Berishës

Perendoria e pasurive te familjes mafioze Xhafaj mbrohet nga narkoshteti!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Mirembrema doktor!

Si keni kaluar mire?

Doktor jam oficeri i Drejtorise Policise Vendore Vlore.

Doktor kam disa pyetje rreth skandalit “Xhafaj”

Pyetja e pare Esht se Agron Xhafa nese Gaboj ne moshen madhore 25 vjec,me pas ky person me cfare u morre,se na del qe ka disa aktivitete te medha biznesesh private ,qe nga bar cafe te nivelit te larte,lojrat e fatit dhe investime ne apartamente pallate dhe toka.Perveç ketyre Geroni ka dhe nje kompani te madhe rojesh sigurie .Gjith keto pasuri dhe para nuk mund te beheshin mbasi ai Gaboj dhe nuk u more me me trafik,pra keto jane parate e droges te ivestuara ne fusha te ndryshme .Ai vertet ik per te shpetuar karrigen e ministrit Vlla por edhe pronat e tij te krimit asnjeri nuk po i prekeLigji antimofja per ministrin dhe familjen e tij nuk egziton.

Po ashtu edhe beniamini i Xhafes Drejtori Policise Vlores Po mundohet te pastroj teritorin ne ndihme te familjes Xhafaj

Ju pershendesim Doktor!”