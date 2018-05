PD denoncon skandalin e ministres për të vjedhur të dhënat personale të prindërve nga fëmijët

Partia Demokratike denoncon një urdhër të Ministrisë së Arsimit që të gjithë nxënësit të plotësojnë të dhënat personale të prindërve, informacione që sipas tyre do të përdoren për zgjedhjet e ardhshme.

Deputetja e PD, Albana Vokshi deklaroi gjatë një konference për shtyp, se formulari i shpërndarë me urdhër të Lindita Nikollës nëpër shkolla është antikushtetues dhe se është kundër ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

Deputetja demokrate u bëri thirrje qytetarëve që mos të bien pre e këtyre provokimeve pasi të dhënat e tyre do të përdoren për shantazhe dhe blerje vote.

“Mësuesve u është kërkuar nga ministrja e arsimit që të marrin sa më shpejt të gjitha të dhënat personale të prindërve për të plotësuar formularin e shpërndarë nga kryeministria: kartën e identiteti, e-mailet, të dhënat personale të të dy prindërve.

Prindërit duhet të plotësojnë sipas urdhrit të paligjshëm të dalë nga zyra e Kryeministrisë dhe projekti është mbajtur i fshehtë. Ne dyshojmë se ato të dhëna do të përdoren në zgjedhje.

Verifikimi se në e-mailin e MAS, që brenda datës 10 maj formulari të jetë i plotësuar sipas udhëzimit Urdhri i Ramës dhe Nikollës, shkel haptas Kushtetutën dhe ligjin për të dhënat personale”, tha Vokshi.

Deklarata e plotë

Sipas porosisë nga kabineti i kryeministrit mësuesve u është kërkuar nga Ministria e Arsimit që të marrin sa më shpejt të dhënat përsonale të prindërve duke plotësuar formularët e gatshëm të shpërndarë nga kryeministria me të dhënat për kartat të identitetit, numrat e telefonave, e-maileve dhe të dhëna të tjera personale.

Kjo është tabela që prindërit duhet të plotësojnë sipas urdhrit të paligjshëm të dalë nga zyra e kryeministrit. Për shkak se qëlllimi i operacionit antikushtetues dhe antiligjor është mbajtur i fshehtë, ne dyshojmë se qeveria po mbledh të dhënat e shtetasve të vet për t’i përdorur ato në zgjedhje, me identifikimin dhe më pas blerjen e votës.

Që mbrëmë Partia Demokratike e denoncoi këtë skandal antikushtetues dhe antiligjor, pasi mori dhe verifikoi denoncimet e shumë prindërve, të shqëtësuar për këtë urdhër të pazakontë që fëmijët kishin marrë nga mësuesit. Askush nuk u ka dhënë prindërve arsye PSE duhen këto të dhëna, KUSH i kërkon dhe për llogari të KUJT do të pëpunohen.

Partia Demokratike verifikoi se në emailin e Ministrisë së Arsimit kërkohet që Brenda datës 10 Maj formulari të jetë i plotësuar sipas udhëzimeve dhe pa gabime, duke i konsideruar si shumë i rëndësishëm për Ministrinë e Arsimit.

Urdhëri i Edi Ramës dhe Lindita Nikollës shkel haptazi Kushtetutën, Ligjin për Arsimin parauniversitar dhe ligjin për Mbrojtjen e të dhënave Personale, që ndalon rreptësisht përdorimin apo përpunimin e tyre pa ditur qëllimin dhe pa dhënë pëlqimin.

Ministrja e Arsimit Lindita Nikolla duhet të japë në mënyrë urgjente sqarime pse ka kërkuar të dhëna që me ligj konsiderohen private, duke shkelur hapur Kushtetutën dhe Ligjin!

Partia Demokratike u bën thirrje të gjithë PRINDËRVE të refuzojnë të japin të dhënat të tyre personale, pasi, përveçse mund të keqpërdoren në kazanët zgjedhore të Rilindjes, kjo kërkesë është krejtësisht e paligjshme dhe të dhënat e tyre rrezikojnë deri sigurinë e jetës.

PRINDRIT të refuzojnë dhënien e çdo informacioni pa marrë sqarime pasi ligji (Nr. 9887, datë 10.3.2008) përcakton qartë që prindi duhet të japë pëlqimin për përpunimin e të dhënave të veta, si dhe të jetë i informuar mbi qëllimin dhe përpunuesin e të dhënave (Neni 7).

Partia Demokratike denoncon këtë akt antiligjor dhe i kërkon institucioneve përkatëse të reagojnë.

• PD i kërkon Komisionerit për Mbrojtjen e të dhënave personale që të ndërhyjë, të hetojë e të ndëshkojë shkelësit e ligjit.

• PD i kërkon Prokurorisë të hetojë e të vërë para drejtësisë çdokënd që po shkel ligjin duke mbledhur të dhëna personale qe me shumë gjasa do të përdoren në regjistrat e votuesve për shantazhe për votën.