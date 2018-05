PD: Arta Marku mburojë e dosjes së krimit Rama – Xhafaj

Partia Demokratike akuzoi ministrin e Brendshëm, Fatmir Xhafaj se po hesht lidhur me falsifikimin e dokumenteve zyrtare për të mbrojtur vëllain e tij të dënuar për trafik ndërkombëtar droge, ndërsa kryeprokurorja e Përkohshme, Arta Marku është kthyer në mburojë të dosjes së krimit Rama – Xhafaj.

Enkelejd Alibeaj, deputet i PD, theksoi gjatë një conference për shtyp se operacioni Forca e Ligjit është kthyer në Forca e Agronit. “Heshtjes së Fatmir Xhafajt i është bashkuar edhe Arta Marku, e cila nuk po vepron dhe ka vendosur të mos i shohë provat dhe faktet që implikojnë Fatmir Xhafajn”, theksoi Alibeaj.

Deputeti demokrat shtroi pyetjen sepse Policia e Shtetit nuk vepron ndaj Agron Xhafajt, pse nuk e arreston për të shlyer dënimin e formës së prerë të dhënë nga drejtësia italiane prej 7 vjet e 2 muaj burg.

Pjesë nga deklarata e deputetit Enkelejd Alibeaj

Dënimi i Agron Xhafajt, vëllait të Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, me 7 vjet e 2 muaj burgim, është tashmë një fakt i pranuar nga vetë Ministri. Edhe dijeninë e tij mbi këtë dënim, Fatmir Xhafaj e pranoi vetë, duke thënë se vendimin e ka gjetur online. Mirëpo, është fakt që Agron Xhafaj nuk ka bërë asnjë ditë burg nga ky dënim. Kjo ka ndodhur sepse Fatmir Xhafaj dukë shpërdoruar pozicionin e tij publik si Kryetar i Komisionit të Ligjeve, falsifikoi dokumentet zyrtare, dhe trafikoi në mënyrë të paligjshme në Kodin e Procedurës Penale një dispozitë ligjore:

1. Që pamundëson ekstradimin e vëllait të tij Agron Xhafaj të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë nga Gjykata Italiane e Kasacionit, si dhe

2. Që pamundëson njohjen e vendimit nga drejtësia shqiptare në mënyrë që vëllai i tij Agron Xhafaj të mos bëj asnjë ditë burg as në Shqipëri nga dënimi i tij nga drejtësia italiane për trafik droge.

Fatmir Xhafaj hesht. Ai nuk përgjigjet për falsifikimin dhe trafikimin e këtij neni. Ai nuk përgjigjet për miratimin e një ligji që është në kundërshtim me Konventën Europiane të Ekstradimeve. Fatmir Xhafaj ka detyrimin ligjor t’i shpjegojë shqiptarëve se përse nuk vepron ligji ndaj vëllait të tij? Përse Agron Xhafaj ka imunitet mbi ligjin? Pse nuk ekzekutohet vendimi i dënimit të tij, me 7 vjet e 2 muaj burgim? Pse nuk vepron Policia e Shtetit? Pse është degdisur Operacioni “Forca e Ligjit” në operacionin “Forca e Agronit”? Si i falsifikoi Xhafaj dokumentet zyrtare për të siguruar që i vëllai t’i shpëtojë drejtësisë?

Përgjigjet e këtyre pyetjeve, të cilat Fatmir Xhafaj nuk i jep dot, provojnë sesi e përdorë ai pozicionin e Ministrit të Brendshëm dhe të Kryetarit të Komisionit të Ligjeve për të mbrojtur të vëllain e dënuar për trafik ndërkombëtar droge. Vetë Ministri italian i Drejtësisë vetëm 6 muaj më parë, kërkoi që vendimet e dënimit të dhëna në mungesë, duhet të ekzekutohen, dhe se Italia nuk jep garanci për rishikim të vendimit kur personit të dënuar i është garantuar e gjithë e drejta e mbrojtjes.

Heshtjes së Fatmir Xhafajt, ka vendosur t’i bashkohet edhe Arta Marku. Faktet dhe provat që tregojnë se Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka kryer veprën penale të korrupsionit të zyrtarëve të lartë publikë dhe të falsifikimit të dokumenteve zyrtare, janë përpara syve të çdo shqiptari. E vetmja që ka vendosur të mos i shohë është Arta Marku. Dhe kjo për një arsye të thjeshtë: ajo është vendosur aty nga Edi Rama, në shkelje të Kushtetutës dhe pa veting, pikërisht për të garantuar mbrojtjen e korrupsionit të qeverisë Rama.

Shumë shpejt do të prodhojmë rezultate sinjifikative në identifikimin dhe goditjen e anëtarëve, drejtuesve dhe ASETEVE, kudo qofshin të fshehura, të individëve apo organizatave kriminale.

E për këtë mjaft të shohësh veprat penale të kryera apo lidhjet ndërvepruese që kanë ndërtuar, PIKË-TAKIMET APO LIDHJET E TYRE ME NJERËZ TË PUSHTETIT apo me mekanizmat ndërmjetës të tyre si dhe ASETET që kanë krijuar, jo për një muaj dhe as për një vit, por për vite tëra.”.

Sot e pyesim Fatmir Xhafajn: Cilat janë pikëtakimet apo lidhjet e Agron Xhafajt me njerëz të pushtetit?

A vlen angazhimi i Fatmir Xhafajt për të goditur pasuritë e organizatave kriminale edhe për vëllain e tij?

1. A e ka përfshirë Fatmir Xhafaj vëllain e tij Agron Xhafaj në listën e personave me rekorde kriminale pasuritë e të cilëve duhet të verifikohen?

2. A është skeduar dhe nën vëzhgim nga Policia e Shtetit Agron Xhafaj dhe aktiviteti i tij ekonomik, për shkak të aktivitetit të tij të mëparshëm kriminal në trafikun e drogës?

3. A ka operacioni “Forca e Ligjit” efekt mbi pasurinë e vëllait të Ministrit të Brendshëm Agron Xhafaj të dënuar për trafik droge, apo ai është i paprekshëm sa kohë Ministër i Brendshëm dhe drejtues i operacionit është Fatmir Xhafaj?

4. A gënjeu Fatmir Xhafaj kur tha se as ai dhe as familjarët e tij nuk janë mbi ligjin, dhe se ai nuk ka asnjë pushtet për të ndikuar mbi këtë çështje?

Sot do provojmë përpara jush, se falsifikimi i ligjit, për llogari të vëllait të dënuar për trafik droge, me qëllim që ai t’i shpëtojë drejtësisë, nuk është ndihma e vetme që Fatmir Xhafaj i ka dhënë vëllait të tij.

Mos-ekzekutimi i vendimit të dënimit të Agron Xhafaj, nuk është akti i vetëm sesi Fatmir Xhafaj po ndihmon vëllain që t’i shpëtojë drejtësisë.

Ne sot do ju provojmë se Fatmir Xhafaj nuk zbaton ligjin shqiptar antimafia ndaj vëllait të tij, dhe se përdor funksionin si Ministër i Brendshëm për t’i dhënë imunitet dhe paprekshmëri vëllait të dënuar për trafik ndërkombëtar droge.