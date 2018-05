Njeriu që u kushton amerikanëve 10 milionë dollarë

Hans A. von Spakovsky

Ditën e enjte u bë një vit që pas emërimit të Robert Mueller si këshilltar special për të hetuar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe nëse qeveria ruse kishte koordinuar aktivitetet e saj me ndihmës të kandidatit Donald Trump.

Gjatë vitit të kaluar, Mueller ka arritur të shpenzojë 10 milionë dollarë nga paratë e taksapaguesve, ka shpenzuar një sasi të jashtëzakonshme kohe të njerëzve që ka marrë pambarimisht në pyetje, ka detyruar shumë prej të tyre të paguajnë fatura të kripura ligjore dhe ka pasur një efekt tepër trazues për ecurinë e punës në Shtëpinë e Bardhë. Hetimi i tij ka dominuar lajmet, duke i “vjedhur” kohën e merituar mediatike shumë prej arritjeve dhe sukseseve të administratës së Trumpit.

Zhvillimi më i fundit ishte ditën e mërkurë, kur ish-kryebashkiaku i Nju Jorkut, Rudy Giuliani, i cili tani punon si avokat dhe përfaqëson Donald Trumpin, tha për “Fox Neës” se Mueller kishte lajmëruar ekipin ligjor të Trumpit se nuk ka ndërmend të bëjë një padi kundër presidentit, bazuar në urdhëresën e vitit 1999 të Departamentit të Drejtësisë, që nuk lejon prokurorët federale të bëjnë padi kundër një presidenti në detyrë.

Kjo do të thotë se e vetmja mënyrë që ka Mueller për të vepruar kundër presidentit është duke sjellë publikisht prova të pakundërshtueshme dhe t’ia japë ato demokratëve të Kongresit, të cilët mezi presin që t’i japin presidentit votën e mosbesimit. Atëherë, a ka qenë hetimi i Muellerit, i paguar me paratë e taksapaguesve amerikanë, thjesht një përpjekje për të rrëzuar rezultatin e zgjedhjet të vitit 2016 dhe për të hequr nga detyra një president të zgjedhur me votë?

Sa do të vazhdojë ky hetim që gjithmonë e më shumë po ngjan si farsë? Mueller ndoshta mund të ketë, ose shpreson të gjejë, prova që mund të çojnë vërtetë në një votë mosbesimi për presidentin, duke justifikuar kështu edhe punën e tij të gjithë kësaj kohe dhe shpenzimet pafund nga xhepat e taksapaguesve, por pas një viti hetimesh, ende nuk është parë asgjë publikisht që të vërtetojë pretendimet e ngritura, pra nëse ka pasur apo jo përplasje të çdo lloji në zgjedhjet e vitit 2016 ndërmjet fushatës së Trumpit dhe Rusisë.

Përveç çështjes së përplasjes Trump-Rusi, Mueller është autorizuar gjithashtu të hetojë çështje të tjera shtesë që mund të zbulohen gjatë hetimit të tij. Kjo i ka dhënë në dispozicion një rrjetë shumë të madhe peshkimi. Hetimi i prokurorit special u zgjeruar për të hetuar edhe nëse presidenti dhe ndihmësit e tij janë përpjekur të pengojnë drejtësinë, duke e bllokuar hetimin; nëse bashkëpunëtorët e Trumpit janë marrë ose jo me marrëveshje të jashtëlogjishme financiare; dhe nëse ka pasur apo jo kontakte të papërshtatshme ndërmjet zyrtarëve të Trumpit dhe atyre rusë gjatë periudhës së tranzicionit presidencial.

Presidenti Trump nga ana e tij e ka përsëritur vazhdimisht gjatë kësaj kohe se nuk ka pasur asnjë lloj përplasje apo bashkëpunimi ndërmjet bashkëpunëtorëve të tij dhe qeverisë së Rusisë. Presidenti ka përsëritur gjithashtu se nuk është përpjekur asnjëherë të pengojë drejtësinë apo të bllokojë hetimin e Mueller, madje hetimin e ka quajtur “një gjueti shtrigash”.

Komiteti i Inteligjencës për Shtëpië e Bardhë ka lëshuar kohët e fundit një raport në lidhje me hetimin, që ka zhvilluar për ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe ka arritur në përfundimin se, “nuk ekzistonte asnjë provë” që të vërtetojë se fushata e Trumpit dhe bashkëpunëtorët e tij kanë bashkëpunuar, koordinuar apo konsipiruar me qeverinë ruse. Demokratët natyrisht u distancuan nga ky përfundim për shkak se, Komiteti i Inteligjencës gëzon mazhorancën republikane.

Një raport i Komitetit të Inteligjencës së Senatit i publikuar ditën e mërkurë tregoi se ishte plotësisht dakord me përfundimet e arritura nga Komuniteti i Inteligjencës në lidhje me ndërhyrjen e rusëve në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 me qëllim që të ndihmonin Trumpin të zgjedhjet president, por Komiteti tha gjithashtu se do të përgatiste një tjetër raport në të ardhmen ku do të ekzaminonte akuzat e përplasjes ndërmjet fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Raporti i ditës së mërkurë nuk kishte adresuar këtë çështje.

Ajo që dihet me siguri absolute është që nuk ka pasur asnjë ndërhyrje në procesin e votimit dhe numërimit të votave që të mund të kishte ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve. Jeh Johnson, i cili ka kryesuar Departamentin e Sigurisë së Atdheut në administratën e Presidentit Barack Obama, ka thënë që pas përfundimit të procesit zgjedhor se rusët nuk kanë bërë asgjë të tillë.

Që pas emërimit të Muellerit, 19 persona janë akuzuar me veprime të jashtëligjshme, përfshirë këtu katër bashkëpunëtorë të fushatës së Trumpit dhe tre kompani ruse. Shumica e këtyre krimeve të pretenduara nuk kanë asnjë lidhje me zgjedhjet e vitit 2016 dhe aq më pak me Presidentin Trump.

Për shembull, ish-kreu i fushatës zgjedhore të Trumpit, Paul Manafort, është akuzuar për pastrim parash, mashtrim me taksat dhe me shkeljen e Aktit të Regjistrimit të Agjentëve të Huaj. Megjithatë, akuzat kanë lidhje me përfaqësimin e tij të qeverisë ukrainase, përpara se Donald Trumpit t’i shkonte ndërmend të kandidonte si president. Si lidhës Presidenti Trump me këto akuza është vërtetë absurde.

Hetimi i Muellerit për ish-Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare të Presidentit, Michael Flynn, prsëri nuk ka asnjë lidhje me zgjedhjet. Flynn u vetdeklarua fajtor, sepse i kishte gënjyer FBI-në në lidhje me kontaktet që kishte pasur me qeverinë ruse gjatë tranzicionit presidencial.

Shumë njerëz kanë ngritur pikëpyetje edhe në legjitimitetin e FBI-së për të marrë në pyetje Flynnin, duke qenë se marrja në pyetje thuhej se kishte lidhje me një shkelje potenciale të Aktit Logan, një akt që kriminalizon aktivitetin e njerëzve të paautorizuar që të negociojnë për llogari të Shteteve të Bashkuara me qeveritë e huaja. Megjithatë, askush nuk është arritur të gjykohet dhe dënohet me sukses si pasojë e shkeljes së Aktit Logan që kur është miratuar në vitin 1799. Shumë dijetare dhe ekspertë ligjorë madje pretendojnë se akti është antikushtetues.

Mueller ka akuzar edhe 13 rusë për përdorimin e platformave të mediave sociale me qëllim për të shkaktuar probleme në Shtetet e Bashkuara për çështje raciale dhe sociale. Këto rusë të akuzuar i kanë përdorur mediat sopciale për t’i shtyrë njerëzit drejt protestave dhe veprimeve që në disa raste mbështesnin Donald Trumpin dhe kandidaturën e tij si president, në raste të tjera mbështesnin Hillary Clintonin dhe në disa raste të tjera u kundërshtonin të dy kandidatët presidencialë.

Është mëse e qartë, nëse lexohen akuzat, se rusët janë akuzar për përdorimin e identiteteve falco apo të vjedhura në mënyrë që askush të mos kuptonte se ata ishin rusë dhe se po përpiqeshin të ngjallnin pakënaqësi dhe trazira sociale, në vend që të ndihmonin njërin apo tjerin kandidat. Gjithsesi, nuk ka asnjë provë që personat në fjalë të kenë pasur përplasje me bashkëpunëtorë të fushatës së Trumpit.

Hetimi njëvjecar i tërhequr zvarrë nga Prokurori Special duket se ka ngritur më shumë pikëpyetje për sjellje të pahijshme dhe të padrejtë nga ana e hetuesve të Muellerit dhe zyrtarëve të tjetë të qeverisë, se sa të fushatës së Trumpit. Këtu përfshihen pyetjet serioze për:

– Bazën për fillimin e hetimit të kundërinteligjencës të FBI-së dhe të përgjimit të fushatës së Trumpit, të bazuar qartësisht në informacione politike të paverifikuara të opozitës;

– Paragjykimet potenciale të zyrtarëve të FBI-së dhe Departamentit të Drejtësisë të përfshirë në hetimin kundër Presidentit Trump.

– Legjitimitetin e përhapjen përtej normales të hetimit të Mueller, madje edhe në gjërat që nuk kanë asnjë lidhje me Rusinë dhe Presidentin Vladimir Putin, si pagesat e majme për një porno-stare, e cila pretendon se ka pasur marrëdhënie seksuale një natë me Presidentin Trump, dhjetë vite para se ai të bëhej president. Presidenti e mohon këtë pretendim.

Si një telenovelë që zgjat pafundësisht, duke u rrotulluar në të njëjtin skenar dhe aktorë, hetimi i Muellerit vazhdon, duke u zgjeruar në skenarë të rinj dhe duke u ndërlikuar gjithmonë e më shumë gjatë rrugës. Sa prapa në kohë do të kthehet dhe sa gama të ndryshme hetimet do të përfshijë ky mister i pazgjidhshëm përpara se të bëhet plotësisht qesharak?

Nuk ka rëndësi nëse je mbështetës apo kundërshtar i Presidentit Trump, pyetja që i bën vetes është: A dëshiron vërtetë që ky hetim të vazhdojë për muaj të tjerë, ndoshta edhe për një vit tjetër? Ia vlen vërtetë të shpenzohen kaq shumë para të buxhetit amerikan dhe të trazohet mirëfunksionimi i Shtëpisë së Bardhë? A nuk duhen lejuar Presidenti Trump dhe ekipi i tij të përqendrohen në çështje më të rëndësishme dhe me sfidat që përballet Amerika brenda dhe jashtë vendit?

Nëse amerikanët vërtetë mendojnë se Presidenti Trump po e bën keq detyrën, atëherë do të votojnë kundër tij në zgjedhjet e vitit 2020. Sjellja e tij dhe politikat që ndjek mund të kritikohen vazhdimisht në media, siç ka ndodhur më parë me çdo president tjetër, por jo të hetohet vazhdimisht gjatë gjithë mandatit të tij, me shpresën për të gjetur diçka që ta rrëzojë nga detyra.

Mueller duhet ta mbyllë menjëherë hetimin e tij, të raportojë përpara Kongresit për të gjitha shpenzimet që ka marrë nga buxheti i Shteteve të Bashkuara dhe nëse vërtetë ka arritur të zbulojë diçka, le të merren ligjvënësit me presidentin. Nëse nuk ka asgjë për të hetuar, atëherë le të lejohet Presidenti Trump të përfundojë mandatin e tij dhe ndoshta gjatë kësaj kohe mund ta bëjë Amerikën përsëri të jashtëzakonshme.

Përgatiti

KLARITA BAJRAKTARI