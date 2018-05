Nis rrethimi antimafia i BE për Ramën me ambasadorin e ri, e pret fundi

Fundi i narkoshtetit po vjen. Lajmet që mbërrijnë nga Bashkimi Europian për Shqipërinë paralajmërojnë pastrimin e vendit nga avokatët e drogës së Ramës dhe mbërritjen në Tiranë të përfaësuesve të dinjitozë dhe të karrierës. I tillë është ambasadori i ri i Bashkimit Europian, i cili do të mbërrijë në Tiranë bashkë me oficerë të antimafias.

Njeriu që do të zëvendësojë Romana Vlahutinin në Tiranë, më shumë se një diplomat duket se është një ekspert i mirëfilltë i çështjeve të sigurisë, të antimafias dhe të antidrogës.

Problemet e mëdha të Shqipërisë në këto 5 vitet e fundit me drogën, krimin e organizuar që ka arritur deri në nivelet e larta të qeverisë së Edi Ramës kanë bërë që BE të sjellë në Tiranë ‘një polic të antimafias italiane’.

Kështu mund të quhet Luigi Soreca, njeriu që do të marrë pas pak ditësh detyrën e ambasadori të ri të BE-së në Tiranë.

Në jetëshkrimin e tij të publikuar në faqen zyrtare të Bashkimit Europian, thuhet:

Ai (Luigi Soreca) dhe ekipi i tij kanë për detyrë implementimin e Axhendës Evropane për Sigurinë, të përcaktimit dhe zhvillimit të aktiviteteve nga praktikat më të mira në legjislacion, luftën kundër terrorizmit, krimit të organizuar, korrupsionit dhe krimeve të tjera të rënda.

Jetëshkrimi i Ambasadorit të ri të BE në Tiranë:

Luigi Soreca është Drejtor për Sigurinë në DG HOME.

Drejtoria e tij kontribuon në objektivin e Unionit për të ofruar një nivel të lartë sigurie për qytetarët evropianë dhe rrjedhimisht në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë.

Ai dhe ekipi i tij kanë për detyrë implementimin e Axhendës Evropane për Sigurinë, të përcaktimit dhe zhvillimit të aktiviteteve nga praktikat më të mira në legjislacion, luftën kundër terrorizmit, krimit të organizuar, korrupsionit dhe krimeve të tjera të rënda, promovon bashkëpunimin në zbatimin e ligjit në nivel evropian, edhe me ndihmën e EUROPOL e CEPOL. Drejtoria është përgjegjëse edhe për zhvillimin e politikave anti-drogë, edhe me ndihmën e EMCDDA.

Falë përvojës në Çështjet Ndërkombëtare dhe Partneritetit të Lëvizjes, Luigi Soreca negocioi dhe përfundoi Partneritetin e Lëvizjes me Marokun e Tunizinë më 2012-2013 dhe ka qenë në krye të koordinimit të Dialogut për Liberalizimin e Vizave me vendet e Ballkanit Perëndimor, brenda kuadrit të Partneritet Lindor dhe me Federatën Ruse.

Ai ishte përgjegjës për menaxhimin dhe implementimin e Përqasjes Globale për Migracionin dhe Lëvizjen (GAMM) si dhe për aspekte të tjerë ndërkombëtarë të migracionit.

Soreca ka dhënë leksione ligji në Universitetin L.U.I.S.S në Romë dhe ka punuar për Ministrinë e Brendshme të Italisë për 6 vjet para se të bashkohej me Komisionin më 1998.

Ai flet rrjedhshëm italisht, frëngjisht, anglisht e spanjisht.