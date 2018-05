Neymar po negocion me Real Madridin, fut “shkes” edhe Ronaldon

Neymar tashmë ka filluar të negociojë me Real Madridin, për inkuadrimin e tij me “Los Blancos” në sezonin e ardhshëm. Sipas gazetës “AS”, një emisar i klubit të bardhë e ka takuar dy herë brazilianin në shtëpinë e tij, në Rio de Janeiro.

Gazeta spanjolle në fjalë siguron se klubi i bardhë ka një aleat në përpjekjen e tij për të marrë sulmuesin brazilian, i cili u transferua për shumën rekord botëror në futboll, 222 milionë euro, nga Barcelona te PSG, verën e vitit të kaluar.

Nuk është asgjë më pak se Ronaldo Nazario, i cili do të përpiqet ta bindë Neymar të bëhet “galaktiku” i radhës i Florentino Perez. Përveç kësaj, disa burime e vlerësojnë me 260 milionë euro shumën, me të cilën transferimi mund të kryhet.

Neymar ishte dëshmitar në “Saint Denis”, në finalen e Kupës së Francës, të cilën PSG e fitoi 2-0.

Paul Breitner tha se Neymar do të jetë shumë i rëndësishëm për Real Madridin në sezonin e ardhshëm, pasi gjermani beson se braziliani i PSG-së është i gatshëm të shkojë në kryeqytetin spanjoll.

Neymar kaloi nga gjigantët e La Liga-s, Barcelona, për te PSG si një transferim rekord botëror (222 milionë euro), në gusht të vitit të kaluar, por ai vazhdon të jetë i lidhur me një kalim sensacional te Real Madridi.

26-vjeçari, i cili u kthye në Paris javën e shkuar, për të filluar fazën përfundimtare të rimëkëmbjes nga operacioni i këmbës, thuhet se është më pak i lumtur me jetën në “Parc des Princes”. Dhe Neymar është i detyruar për real Madridin e Zinedine Zidane, sipas ish-mbrojtësit dhe 66-vjeçarit, Breitner.

Ky i fundit, që fitoi dy tituj të La Liga-s gjatë tri viteve të tij në “Santiago Bernabeu”, i tha televizionit gjerman “Sport 1”: “Neymar do të jetë shumë i rëndësishëm për Real Madridin, sezonin e ardhshëm”. Ylli brazilian ishte pjesë e festimeve në “Stade de France”, ku PSG mundi inferiorët e Les Herbiers në finalen e “Coupe de France”.

Neymar shënoi 28 gola në të gjitha garat, para dëmtimit të tij, për PSG, këtë sezon. Pavarësisht dominimit të vazhdueshëm në vend, PSG ra përsëri në Europë, duke u rrëzuar nga Liga e Kampionëve në 1/8 finale, ndaj Real Madridit.