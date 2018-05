Manchesteri humb Kupën, Mourinho hidhet në sulm: Chelsea nuk e meritonte fitoren

Jose Mourinho mendon se ekipi i tij e meritonte fitoren ndaj Chelsea-t në finalen e FA Cup. Goli i Eden Hazard në pjesën e parë vendosi gjithçka pasditen e së shtunës në Wembley teksa Manchester United e ka mbyllur sezonin pa asnjë trofe.

“Urime Chelsea-t pasi fitoi, por nuk mendoj se e meritoi”, shprehet trajneri i Djajve.

“Ata bënë një gol më shumë se ne dhe marrin kupën. Por ne meritonim të fitonim pasi ishim ekipi më i mirë”.

Mourinho më pas kritikon taktikat e Conte-s dhe lojtarët e Chelsea-t, që luajtën me një mentalitet defensiv gjatë shumicës së kohës.

“Nëse ekipi im do të luante siç luajti Chelsea, mund ta imagjinoj reagimin e njerëzve. Ata luajtën në mbrojtje, sidomos pasi kaluan në avantazh.

“Ata nuk janë budallenj. Pa Lukaku-n në fushë na mungonte prezenca, dhe ata e dinë mirë këtë gjë. Ishte e vështirë për ne të luanim pa Lukaku-n ndaj një ekipi që mbron me nëntë lojtarë. Duhet ajo prezenca”.

Chelsea ka fituar për herë të tetë Kupën e Anglisë, “FA Cup”, duke e mbyllur sezonin me trofe, pavarësisht nga zhgënjimi në Premier League ku nuk shkoi më shumë se vendi i pestë, duke mbetur jashtë Champions League.

Londinezët e drejtuar nga Antonio Conte kanë fituar 1-0 ndaj Manchester United në finalen e luajtur në “Wembley” me golin e shënuar me penallti ndaj Eden Hazard.

Në mesin e pjesës së parë ndodhi episodi që vendosi fatet e finales së veprimtarisë më të vjetër në planet, që zhvilluar për herë të parë në vitin 1872.

Hazard fitoi një penallti, pas faullit të Evans, dhe e shndërroi në gol.

Kjo ishte penalltia e parë e dhënë në finalen e “FA Cup”, që nga viti 2004, ndërsa ky ishte goli i tij numër 17 në këtë sezon për Hazard.

Përgjigja e Manchester United ishte e gjitha në një gol të Alexis Sanchez, të anuluar nga “VAR”, kësisoj të besuarit e Jose Mourinho e mbyllën sezonin pa asnjë trofe…

Chelsea u mbrojt me rregull dhe ngriti kupën. Në gusht, “blutë” do të luajnë ndaj Manchester City në Superkupën e Anglisë.