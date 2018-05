Lirimi i Tahirit, reagon Berisha: Mafia në festë!

Ish-Kryeministri Berisha ka reaguar pas vendimit të gjykatës për heqjen e masës ‘arrest shtëpie’ për Saimir Tahirin, ka reaguar

Përmes një statusi në Facebook, Berisha shkruan se Rama urdhëroi sot lirimin e Saimir Tahirit, për të mbrojtur vëllain e tij Olsin dhe Fatmir Xhafën. Ndërsa shkruan se sot në mbrëmje mafia do të festojë.

Postimi i Berishës

O feste te madhe ka sonte Mafia!

Kryegjykatesi, kryeprokurori, kryekushtetuesi, kryemafiozi Edvin Kristaq Rama urdheroi lirimin e menjehershem te Saimir Trafikut nga pushim ne shtepi, masa qe ai i dha tre jave me pare!

Me kete vendim mbrojti jo vetem veten dhe vella Olsin por edhe Fatziun dhe Geronin e tij nga sulmi sipas tyre kanibalesk i Babales!

Motivi i vendimit te krye, krye, krye, kryemafiozit Rama:

Lehtesimi i hapjes se negociatave me BE!?

Operacioni ‘Forca e Krimit’ arriti sot fitoren me te shkelqyer! O feste te madhe ka sonte Mafia! sb

Gjykata e Apelit të Krimeve të Rënda liroi sot nga arresti shtëpiak ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri. Vendimi vjen një ditë pasi ambasdaori amerikan paralajmëroi se po bëheshin përpjekje përmes presioneve dhe blerjes për të liruar Tahirin. Deklarata e djeshme amerikane është një konfirmon me vendimin e sotëm se drejtësia është e kapur nga ndërhyrjet dhe paratë e pista.