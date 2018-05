Ju dridhen duart? Ja nga se mund të vuani

Dridhja e duarve mund të ndodhë kur jeni të stresuar ose të inatosur. Ose e keni për shkak të ndonjë sëmundjeje.

Cilido të jetë shkaku, “tremor” është emri që ekspertët i kanë vendosur dridhjes së duarve (ndonjëherë edhe këmbëve).

Dridhja e duarve është më e zakonshme sesa mund ta keni menduar dhe shkaqet e saj janë nga më të ndryshmet.

1.Tremor qendror (ET):

Nga të gjitha arsyet e dridhjes të duarve, kjo është më e zakonshmja. Është një nga sëmundjet më të përhapura të sistemit nervor.

Ajo zakonisht fillon tek duart dhe mund të përhapet edhe në krahë, kokë, zë, ose edhe në pjesë të tjera të trupit. Tremori qendror është i ndryshëm sepse prek duart kur janë duke lëvizur.

Ndërsa format e tjera të tremorit (dridhjes së duarve) ndodhin kur nuk jeni duke lëvizur.

Ajo mund të shkaktohet nga një ndryshim në gjene (mjeku mund ta quajë mutacion), që do të thotë, nëse një nga prindërit e tuaj ka tremor, edhe ju mund të vuani nga i njëjti problem gjithashtu.

Disa raste shkaktohen edhe nga ndotja e ajrit dhe toksinat në ambient. Megjithatë duhet të bëhen më shumë kërkime për të kuptuar më mirë këtë lidhje.

Mosha është një tjetër faktor rrezikues. Edhe pse kjo sëmundje mund të shfaqet në çdo moshë, njerëzit mbi 40 vjeç janë më të rrezikuar. Prandaj gjasat rriten më shumë me kalimin e moshës.

Stresi, lodhja dhe teprimi me kafeinën mund ta përkeqësojnë gjithashtu dridhjen e duarve. Në këtë pikë e keni vështirë të hani, pini, shkruani apo të kryeni veprime të tjera me duar.

2. Sëmundja e Parkinsonit:

Dridhja e duarve është një ndër shenjat e para të sëmundjes së parkinsonit, që prek 10 milionë njerëz në të gjithë botën.

Jo të gjithë njerëzit e prekur nga kjo sëmundje fillojnë të dridhen, megjithatë shumica e tyre në fazat e para të sëmundjes kanë disa lëvizje të pavullnetshme të duarve, këmbëve ose edhe një gishti të vetëm.

Në pjesën më të madhe të rasteve, tremori prek vetëm njërën anë të trupit. Dhe shpesh shfaqet kur relaksoni muskujt. Jo më kot quhet tremor çlodhës. Sapo të lëvizni fillon të pushojë dridhja.

3. Heqja dorë nga alkooli:

Dridhja e duarve është një nga shenjat e para.

Nëse nuk keni qenë të varur nga alkooli, dridhet e durave mund të zgjasin disa ditë. Por, nëse keni pirë shumë dhe për një kohë të gjatë, mund të keni dridhje të duarve për një vit ose më shumë edhe pasi të hiqni dorë nga alkooli apo lëndë të tjerë të dëmshme.

Dridhjet e duarve nuk do të thonë medoemos se jeni të sëmurë. Ndonjëherë dridhja e duarve ndodh si reagim i trupit ndaj diçkaje.

4. Përdorimi i medikamenteve të caktuara:

Shkaktarët më të zakonshëm janë mjekimet që bllokojnë një substancë kimike në tru që quhet dopaminë. Ajo kalon informacionin nga një pjesë e trurit në tjetrën. Në këtë rast do të ndalohen dridhjet e duarve kur ndaloni së përdoruri këto ilaçe.

5. Mungesa e vitaminës B12:

Pa këtë vitaminë sistemi nervor nuk funksion siç duhet. Mund ta gjeni këtë vitaminë tek mishi, peshkut, vezët dhe produktet e qumështit.

6. Stresi:

Shqetësimet financiare, problemet në çift dhe shqetësimet shëndetësore janë të lidhura drejtpërdrejt me stresin, ky i fundit mund të përkeqësojë dridhjen e duarve.

Nervozizmi, uria ose mungesa e gjumit gjithashtu mund të shkaktojnë dridhje të duarve, që quhet ndryshe tremor psikologjik.