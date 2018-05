Jastiku i Griseldës dhe audio e Xhafajt

Dritan KABA

Sot i kishte ngel mendja tek jastiku! E mbani mend si bllokonte integrimin e vendit me jastikun e Griseldës?

E mbani mend si mbushi emalet e çdo eurodeputeti e kancelarie evropiane me “tmerrin” e madh që kishte ndodhur, aq sa ra viktimë edhe Tanja Fajon që pas tre javësh kur ishte takimi në Bruksel tha: Çfarë është i krim makabër që ka ndodhur ne Shqipëri?

E mbani mend aktrimin e madh me gjithe ata njerez te merzitur e qe protestonin per jastikun e Griseldes? Duke qene vete regjisor i shume montazheve dhe skenave te filmave qe edhe Hollyëoody ia ka zili, po ben çmos qe t’i krahasoje me palaçolleqet e tij.

I nxjerr aktore, i nxjerr montazhe, i nxjerr sajesa por vetem emertimin e vertete nuk ja ze goja.

Ketu kemi te bejme me nje Kupole kriminale qe drejton vendit. Kaq e thjeshte eshte.

Rama i kujton te gjithe si vetja. I kujtohen kur rrinte me ore te tera ne montazhin e Top Channel per te krijuar 21 janarin.

I kujtohet vetja si e leu me boje ate thinjoshin per te egersuar turmen e banditeteve te tij. I kujtohet si mbushte me dosje te sajuara kancelarite evropiane dhe si ata palaço ambasadore te kapur nga parate e krimit çonin informacione “te sigurta” ne Departamentin e Shtetit.

Ky do larguar nje ore e me pare! Maft me krimin ne qeverisje. Prandaj duhet te protestojme me 26 maj.

EJA DHE TI!