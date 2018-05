Ja si Gjush betonierja masakron Durrësin, tonelata betoni duke uzurpuar dhe rërën e detit

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin dhe videon që i ka dërgura një qytetar nga Durrësi ku e informobn për masakrën e betonizimit që po i bën qyetit kreu i Bashkisë, Vangjush Dako. “Mirëmëngjes nga plazhi Durrësit i masakruar nga Gjushi yt, o Piktor Dështak!

Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital”, shkruan Berisha.

“Pershendetje doktor. Shpresoj te jeni mire. Po ju dergoj nje video te xhiruar ne plazhin e Durresit, stacioni i pare ne Agip. Vangjush betonierja vazhdon masakren e tij te pameshirshme ndaj ketij qyteti. Masaker te cilen as armiku me i eger nuk do ta kishte bere ndaj ketij qyteti. Tonelata betoni duke uzurpuar dhe reren e detit as nuk eshte pare e as degjuar ne vendet e botes se trete e jo me ne zemer te Europes. Fatkeqesisht vlen ende shprehja cdo popull meriton qeverine qe ka por c’faj kane femijet tane qe te paguajne histerine kolektive te nje brezi te humbur”, shkruan qytetari.

Një ditë më parë deti në Durrës u ndot masivisht me vajra dhe karburant në prag të sezonit turistik. Ndotje masive është evidentuar mëngjesin e djeshëm në Portin e ri të Peshkimit në Durrës. Ishin vetë peshkatarët që ngritën alarmin mbi këtë situatë të përsëritur brenda basenit ujor të Portit të ri të Peshkimit. Ata thonë se janë hedhur fuçi vaji dhe plehra në mes të portit.

Ndotja dyshohet të jetë shkaktuar qëllimisht.

Miremengjes nga plazhi Durresit i masakruar nga Gjushi yt o Piktor Deshtak!Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital. sb“Pershendetje doktor. Shpresoj te jeni mire. Po ju dergoj nje video te xhiruar ne plazhin e Durresit, stacioni i pare ne Agip. Vangjush betonierja vazhdon masakren e tij te pameshirshme ndaj ketij qyteti. Masaker te cilen as armiku me i eger nuk do ta kishte bere ndaj ketij qyteti. Tonelata betoni duke uzurpuar dhe reren e detit as nuk eshte pare e as degjuar ne vendet e botes se trete e jo me ne zemer te Europes.Fatkeqesisht vlen ende shprehja cdo popull meriton qeverine qe ka por c'faj kane femijet tane qe te paguajne histerine kolektive te nje brezi te humbur.” Gepostet von Sali Berisha am Samstag, 12. Mai 2018