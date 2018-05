Dosja “Xhafa”

Lulzim BASHA

Kjo dosje e bën të qartë se, Agron Xhafaj është dënuar për pjesëmarrje në grup kriminal që kishte për synim trafikun ndërkombëtar përmes Europës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se marrëveshja mes grupeve kriminale ku bënte pjesë Agron Xhafaj ishte:

Për shkëmbimin fillestar të 50 kg heroinë me 300 kg kokainë. Se marrëveshja u ndryshua dhe parashikoi furnizimin e 40 kg heroinë, e paraprirë nga dorëzimi i një kampioni për të testuar në lidhje me furnizimin e madh të mëvonshëm. Ky operacion u interceptua nga DEA, Agjensia Amerikane e Luftës Kundër Drogës.

Ky vendim tregon se Agron Xhafaj është dënuar për drejtimin e rrjetit të shpërndarjes së lëndëve narkotike, heroinë, kokainë, hashash në Bolonja.

Për bashkëpunim në importimin nga Shqipëria në territorin e shtetit italian dhe transportin e lëndëve narkotike, ku Agron Xhafaj bënte të mundur tërheqjen direkte të drogës së transportuar nga Shqipëria dhe të fshehur në rrethinat e bregdetit të Salernos.

Për bashkëpunim me persona të tjerë, për mbajtjen në mënyrë të paligjshme, dhënien dhe marrjen e lëndës narkotike, duke përfshirë shpërndarjen dhe shitjen e saj. Jo vend dhe kohë e gabuar, por pjesëtar, dhe një nga krerët e një bande ndërkombëtare të trafikut të kokainës, heroinës dhe hashashit.

Ky vendim është bazuar mbi përgjime telefonike që kanë zgjatur një vit e gjysëm nga Prokuroria italiane. Ky vendim është pasuar nga provat ligjore të sekuestrimit të furnizimit me heroinë nga Shqipëria dhe dorëzimit tëkontrolluar në Firence, përgjime që vërtetojnë episode të tjera të trafikut të heroinës, kokainës dhe hashashit.

Ky vendim faktoi ekzistencën e njëorganizate kriminale për trafikun ndërkombëtar të drogës. Faktoi Prokuroria rolin e Agron Xhafës, trafikimin e 50 kg heroinë, 300 kg kokainë, 40 kg heroinë, si edhe rastet kur furnizues i drejtpërdrejt i heroinës është vetë Agron Xhafaj.

Ky është vëllai i Fatmir Xhafajt i dënuar në Itali, me 7 vjet e dy muaj me vendim të formës së prerë, që nuk ka vuajtur një ditë në Itali, dhe asnjë ditë dënim nëShqipëri, jeton i lirë në Shqipëri. Dje, Fatmir Xhafa tha se nuk ka asnjë përgjegjësi për këtë fakt.

Cila është përgjegjësia ligjore dhe penale e Fatmir Xhafës

E vërteta tronditëse që do të shpaloset sot përsëri me fakte dhe dokumenta nga selia e Partisë Demokratike është se Fatmir Xhafa ka të gjithë përgjegjësinëligjore, politike dhe penale. Sipas ligjit, detyrë kryesore e Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit, është pikërisht identifikimi i personave të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë, në mungesë. Pra, është detyrë e ministrit të Brendshëm dhe vartësve të tij në Policinë e Shtetit që të identifikonin Agron Xhafajn, të verifikonin dënimin e tij në Itali, dhe të merrnin të gjitha masat ligjore që ai të arrestohej dhe ekstradohej për të vuajtur dënimin e tij prej 7 vjet e dy muajburgim. Ku është forca e ligjit?

Pse nuk ka efekt operacioni “Forca e Ligjit” mbi vëllain e ministrit të Brendshëm, Agron Xhafaj të dënuar për trafik droge?

Agron Xhafa është një kriminel i dënuar për trafik kokaine, por që nuk ka vuajtur asnjë ditë dënimin, sepse ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj është vëllai i tij dhe refuzon të zbatojë ligjin.

Këto janë faktet!

Xhafaj u detyrua të pranojë atë që kishte mohuar.Dënimin e vëllait të tij.

Pranoi se ky vendim ekziston edhe online, por nuk u dha përgjigje këtyre pyetjeve:

Pse nuk ka përmbushur përgjegjësitë e tij ligjore ministri i Brendshëm, për të identifikuar, arrestuar dhe ekstraduar, shtetasin e dënuar 7 vjet e 2 muaj për trafik droge?

Pse nuk ka kërkuar nisjen e proçedurave për ekstradim, ose validimin dhe vuajtjen e dënimit në Shqipëri?

Përgjigjet e këtyre pyetjeve, të cilat Fatmir Xhafaj nuk i jep dot, provojnë përgjegjësinë ligjore dhe politike të ministrit të Brendshëm, i cili ka shkelur ligjin për të mbrojtur të vëllain e dënuar për trafik ndërkombëtar droge.

Por Fatmir Xhafa nuk është mjaftuar me kaq.

Në deklaratën e ditës së djeshme, Fatmir Xhafaj deklaroi se ai në raport me çështjen e dënimit të vëllait nuk ka patur asnjë lloj pushteti për të ndikuar në çfarëdolloj forme mbi të.Kyështë mashtrimi i dytë i Fatmir Xhafajt, kësaj radhe jo për të mbrojtur vëllain e tij, por për të mbrojtur veten e tij nga vepra penale e korrupsionit të zyrtarit të lartë dhe falsifikimit të dokumentave zyrtare. Siç do të provohet sot, me dokumentat zyrtare nga selia e Partisë Demokratike.

Fatmir Xhafa është peshku i madh

Fatmir Xhafa në detyrën e tij si kryetar i Komisionit të Reformës në Drejtësi ka ndryshuar përmes falsifikimit të dokumenteve zyrtare Kodin e Proçedurës Penale, që i siguron paprekshmërinë vëllait të tij Agron Xhafaj.Konkretisht, në nenin 491 të Kodit të Proçedurës Penale.

Duke konsumuar veprat penale të falsifikimit të dokumenteve zyrtare dhe korrupsionit të zyrtarit të lartë, si kryetar i Komisionit të Reformës në Drejtësi, Fatmir Xhafaj i ka siguruar paprekshmërinë me ligj të vëllait të tij.

Neni i miratuar në Komision parashikon për ekstradimin se:“Në rastin e parashikuar kur personi i kërkuar është dënuar në mungesë dhe nuk jep pëlqimin për t’u ekstraduar Ministria e Drejtësisë fton shtetin kërkues të njohë vendimin penal dhe ekzekutimin e tij. Në rastin kur kërkesa paraqitet, zbatohen proçedurat e ekstradimit”.

Neni i falsifikuar:“Kur personi i kërkuar është dënuar në mungesë, me përjashtim të rastit kur shteti kërkues jep garanci për rishikimin e vendimit, përndryshe, as nuk ekstradohet, as nuk e vuan dënimin në Shqipëri”.

Pra, për Agron Xhafajn është shtrembëruar Kodi i Proçedurës Penale përmes një falsifikimi, një vepre penale të Fatmir Xhafajt për të siguruar paprekshmërinë që ai as mos të ekstradohet në Itali, as mos vuajë asnjë ditë dënimi në Shqipëri.

Shqipëria është i vetmi vend në botë që ka një ministër të Brendshëm vëllain e një trafikanti të dënuar droge me vendim gjyqësor të formës së prerë që nuk arrestohet për të vuajtur dënimin.

Shqipëria është i vetmi vend në botë, ku kryetari iKomisionit tëReformës nëDrejtësi falsifikon proçesverbalet zyrtare të Parlamentit për të mbrojtur vëllain e tij trafikant. A ka krim më të madh se të falsifikosh dokumentet zyrtare të Reformës në Drejtësi për të mbrojtur vëllain trafikant droge nga vuajtja e dënimit?

Fatmir Xhafa është vetë peshku i madh, kokë e një prej familjeve mafioze, ku i vëllai bën trafikun e kokainës dhe ai vetë falsifikon ligjet për të mbrojtur vëllain e tij kriminel nga vuajtja e dënimit.

Agron Xhafa është kriminel i dënuar që i ka shpëtuar vuajtjes së dënimit.

Trafikantët thërrasin Agron Xhafën si “Pashai i Vlorës”

Fatmir Xhafa është kriminel i pandëshkuar. Të dy bashkë janë kokat e një prej familjeve mafioze, që ka shndërruar sot Vlorën në kryeqytetin mesdhetar të kokainës, ku apartamentet, shtëpitë, makinat shkëmbehen për qese kokaine.

Kjo, sepse Agron Xhafaj, që e thërrasin “Pashai i Vlorës”, trafikantët e drogës, ka nën urdhërat e tij policinë, duke filluar nga Drejtori i Përgjithshëm dhe Prokurorinë në Vlorë e në të gjithë Shqipërinë.

Ky është realiteti i shtetit që ka ndërtuar Edi Rama, ku qeveria dhe krimi janë bashkë, të pandashëm, dhe ku rekordet kriminale, personale apo familjare, janë kriteri i vetëm i Edi Ramës për marrjen e postevetë lartapublike.

Normalisht Prokuroria duhet të vepronte.

Fatmir Xhafa do të duhej të dilte nga kjo sallë me pranga në duar.

Por mafia në pushtet i ka marrë masat që kjo të mos ndodhë.Kapja e Prokurorit të Përgjithshëm dhe dje e Prokurorit të Krimeve të Rënda këtë qëllim ka.

Kjo është ajo që Raporti i Departamentit të Shtetit e quan – Kapja e shtetit.

Ministri i Brendshëm kokë e një prej familjeve mafioze.

Prokuroria vegël e Kryeministrit dhe ministrit të Brendshëm.

Këtu ka përfunduar vendi me Edi Ramën.

Nuk ka ligj.Nuk ka polici.Nuk ka drejtësi.

Në këto kushte i vetmi që mund ta zgjidhë, e vetmja shpresë për Shqipërinë, është vetë populli, janë njerëzit e thjeshtë të këtij vendi.

Koha po thërret si kurrë më pare.

Njerëzit e thjeshtë të këtij vendi të marrin në dorë fatin e tyre.

Ose qeveria mafioze e Edi Ramës, ose Shqipëria.

Të dyja bashkë nuk mund të zgjasin dhe nuk do të zgjasin më!