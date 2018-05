Dëshmia e njeriut të skafit që lundronte Tahiri me Habilajt dhe servisi 30 mijë euro në Itali nga policët

Një tjetër e dhënë që është konsideruar nga prokuroria e vlefshme dhe me vlerë për rrethanat e hetimit për çështjen penale në ngarkim të ish-Ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri janë dhe të dhënat e përftuara nga deklarimi i Orges Liperit.

Ky person figuron të jetë, sipas prokurorisë, dhe pronari ligjor i skafit të përdorur për një kohë të gjatë nga Saimir Tahiri, kryesisht gjatë pushimeve. Liperit figuron që i janë marrë dy herë deklarime, përkatësisht gjatë datave 26.04.2018 dhe 07.05.2018.

Dokumenti i Prokurorisë së Krimeve të Rënda, për deklarimet e Orges Liperit

“Sipas deklaruesit, mjetin lundrues “Auras” e bleu tek një shtetas italian me ndërmjetësinë e një miku të tij, Roni Shqopa. Blerja u bë në Durrës dhe në ditën kur dorëzoi lekët, mori mjetin lundrues që ndodhej në Portin e Durrësit dhe që ishte i pajisur me karel.

Nuk i kujtohet të ketë përpiluar kontratë shitje në Shqipëri. Me procedurat e zhdoganimit dhe regjistrimit të mjetit të kryera në datë 06.08.2014, u mor agjencia doganore dhe për kryerjen e tyre me shpejtësi, ndikoi Roni Shqopa, i cili paraprakisht i kishte kërkuar që këtë mjet t’ia linte në përdorim Saimir Tahirit.

Nuk kujton të ketë përpiluar dokument për lënien në përdorim të mjetit dhe nuk tregoi interes për të. Mjetin nuk e përdori, por në ndonjë rast pagoi tarifë për lëvizjen me vinç.

Gjithashtu, mjetit lundures në vitet 2015 dhe 2017 iu bë servis në Itali. Pagesat u kryen nëpërmjet llogarisë bankare në emrin e tij. Ishin shtetasit Boge Budini dhe Roni Shqopa, që e njoftuan për servisin e bërë dhe i sollën edhe faturat.

Faturat iu paguan një servisi në Jug të Italisë dhe kishin vlerë 30 000 Euro.

Ndërsa nuk njihte shtetasit Artan dhe Moisi Habilaj, shtetasin Naim Brahimaj kishte mundur ta fiksonte si personin që merrej me mjetin lundrues të regjistruar në pronësinë e tij. Para disa muajsh (referuar ditës së dhënies së deklarimeve), pas njoftimit të Roni Shqopës për urdhërin që ndalonte qëndrimin e mjeteve lundruese në port, mjeti lundrues i tij u dërgua tek Resorti i Arben Likmetës.

Shtetasin Saimir Tahiri e takoi pas paraqitjes në prokurori, pra pas datës 26.04.2018. Takimi iu kërkua nëpërmjet Roni Shqopës. U takuam në Tiranë dhe në takim, krahas shokut të tij Elvin Kuraja ishte Saimiri dhe bashkëshortja e tij. Në takim, Saimiri i kërkoi ndjesë për shqetësimin që i ishte krijuar nga thirrja në prokurori”.

Këto dhe prova të tjera pjesë e materialit prej 33 faqesh, bindën gjyqtaren Liljana Baku që të vendoste masën e sigurisë “arrest shtëpie” për ish-Ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri./tvklan.al

*Boge Budini ish-drejtor i policisë Kufitare Durrës-Ministria e Brendshme

*Roni Shqopa ish-drejtor i shtëpisë së pushimit-Ministria e Brendshme