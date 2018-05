Dëshmia e Albert Veliut, Berisha: Rama ikën parakohe faqenxirë nga samiti i Sofjes, Xhafa mbyll telefonin dhe zhduket si mi!

Ish-Kryeministri Berisha shkruan në një status në Facebook se, dëshmia me fuqi nukleare e dëshmitarit Albert Veliu ishte një goditje vdekjeprurëse për vetë kryekumbar Ramën dhe kumbar Xhafën. Berisha shkruan më tej se, Rama dhe Xhafa në vend që të arrestonin Agron Xhafajn, e nisën atë drejt Italisë, ndërsa deklaruan se incizimi i bisedës mes tij dhe dëshmitarit ishte i montuar.

“Deshmi me fuqi tronditese nukleare e deshmitarit Albert Veliu!

Rama iken parakohe faqenxire nga samiti i Sofjes, Xhafa mbyll telefonin dhe zhduket si mi!

Te dashur miq, deshmia me fuqi nukleare e deshmitarit Albert Veliu ishte nje goditje vdekjeprurese per vete kryekumbar Ramen dhe kumbar Xhafen. Ata, pasi heshten 7 dite me radhe dhe ne vend qe ta arrestonin, nisen dje ne mengjes forcerisht per ne Itali Geron/Agron Xhafen, deklaruan se incizimi i bisedes se ketij te fundit per trafiqe me deshmitarin ishte e montuar.

Ky mashtrim i turpshem si dhe pengmarrja e deshmitarit qe nxorri ne shesh fytyren e vertet mafioze te klaneve Rama – Xhafa, jane nje kushtrim per çdo shqiptar per te shporrur e permbysur me nje fortune te pergjithshme popullore pushtetin e kryfamiljes mafioze te Shqiperise dhe Europes, familjes Rama dhe familjeve mafioze Xhafa, Tahiri etj!”, shkruan Berisha.