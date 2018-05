Denoncimi i Berishës: Xhafa nxjerr zbuluar mashtrimin e Ramës për grupet e krimit

Ish-Kryeministri Berisha ka reaguar për mashtrimet e Ramës dhe ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafa për goditjen e bandave. Berisha shkruan në një postim në Facebook se, Rama dhe Xhafa ka dështuar plotësisht në luftën kunder krimit të organizuar!

Postimi i plotë i Berishës

Gare mashtruesish!

Te dashur miq, ne nje kohe kur krimi godet çdo dite dhe pameshire, ne nje vit narkopolicia ka goditur vetem nje grup, ate te aktit narkoterrorist ne Shkoder nga 40 grupet kriminale te shpallura nga vete Xhafa!

Deshtimi i plote ne luften kunder krimit te organizuar, narkoqeveria e ka zevendesuar me mashtrime dhe statistika te rreme!

Pasi denoncova kete deshtim te plote ne luften kunder krimit te organizuar, Rama dhe Xhafa keto dite u vune ne gare se cili do genjeje me shume. Nderkohe Rama ne TV deklaroi se jane goditur 9 grupe kriminale pa cituar as dhe nje grup te goditur kurse Xhafa e zbuti pak mashtrimin e Rames dhe deklaroi se jane goditur 8 grupe te rrezikshme kriminale, duket ai kishte parasyshe ketu grupet terroriste te xixellonjave qe e çmendin fare narkopolicine.

Aq sa mund te mbulosh diellin me shoshe po aq mund te mbulosh deshtimin e plote me Fatziun! sb