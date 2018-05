Berisha zbulon kush është “Ermali” që përmendin Agron Xhafaj dhe trafikanti

Ish-kryeministri Berisha tha se, opozita nuk mund të tregojë burimin e audio përgjimit, pasi nuk mund të luaj me jetën e njerëzve. Deputeti demokrat zbuloi dhe personazhet në këtë audio, ku tha se njëri është një oficer i lartë policie.

Pasi u mësua se “Toto qorri” ishte një person që kishte një lokal tek Uji i Ftohtë në Vlorë, Berisha zbulon edhe kush është Ermali, personazh i përmendur në audiopërgjim

Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar sot akuzat e Partisë Demokratike që rëndojnë ndaj ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, pasi pretendohet se ai po mbron vëllain e tij Agron Xhafaj për lidhjet e këtij të fundit me drogën. I ftuar në emisionin ‘Studio e Hapur’ në ‘Neës24’ Berisha theksoi se audiopërgjimi i publikuar dje nga PD është autentik dhe se pas tij fshihet Agron Xhafaj.

A kemi të bëjmë me material autentik?

Berisha: Absolut. Ai është Agron Xhafaj i regjistruar me sukses të plotë. Përpjekja e tij tregon se sa të transfiguruar dhe inkriminuar e ka koshiencën ai. Tregon se ai meritonte 100 herë atë regjistrim. Tregon se emërimi i Fatmir Xhajat kishte një qëllim; trashëgimin e kodit të drogës.

Gazetarë që kanë riskuar jetën e tyre, ky grup përballet me familjen e dytë më të rrezikshme mafioze në Ballkan e të Europës, e para është familja Rama, e dyta është Xhafaj, se ka fuqinë e ministrit të Brendshëm.

Eni Vasili: Kemi parë shumë audio përgjime që janë quajtur montazhe?

Berisha: Videopërgjimet që keni parë kanë qenë manipulime, po jo se nuk kanë ekzistuar. Ju e patë regjistrimin mr. Çimka Berishës, unë nuk thashë që nuk ishte real. Bëhet fjalë për Spartak Ngjelën. Bënë çimkë një njeri që kishte ndejtur në burg. Regjistrim tjetër ishte ai i Filip Cakullit dhe Edi Ramës, ai që bëri i ndjeri Dritan Prifti, kishte kërcitje në sekondën e 31-të. Meta tha unë nuk hetohem si zv/kryeministër, por si qytetar i thjeshtë. Shiriti i incizimit ishte manipuluar 29 herë.

Eni Vasili: A ka mundësi të dalë kështu edhe ky audiopërgjim?

Berisha: Ka problem këtu se dihet kush është ai Ermali, njëri është officer policie në Vlorë. Ka qenë në atë kohë oficer policie i njohur. Kurse i dyti është një person që i përket kësaj bote, e njeh e gjithë Vlora. E treta, kush ishte ky personi X, vinte nga Italia. Nuk ka falsifikim më të shëmtuar se ky që ka bërë Xhafaj, me këtë që ka bërë ky mund të strehoet në Shqipëri çdo terrorist i rrezikshëm në botë. Fatmir Xhafaj është një nga njerëzit më pa karakter të këtij vendi.

Aleksandër Çipa: Këto janë detaje që ne s’mund t’i kundërshtojmë. Por ne duhet të mbetemi te ajo që ju artikuloni: Përdorët shprehjen e meritonte atë regjistrim…

Berisha: Kurrë një vend normal s’mund të emëronte ministër të Brendshëm, një person që ka vëlla një trafikant droge. Mjafton kjo. Dënimi përfundimtar i formës së prerë është në vitin 2012.

Aleksandër Çipa: Ju keni qenë në qeveri, nuk e dinit?

Berisha: Nuk e kam ditur, unë e kam denoncuar Xhafajn në vitin 2003-2004 se po ndërhyn. Në vitin 2012 nuk kam pasur dijeni se po zhvillohej gjyqi. Pala italiane e kërkon njëherë në territorin e vet, dhe kur nuk e gjet, angazhon Interpolin. Unë them që në Shqipëri ka një narko-shtet dhe jo një shtet. A ishte Agron Xhafaj aktiv në trafiqe apo jo, ne kishim me dhjetëra të dhëna, dhe kushdo.