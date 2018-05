Berisha Ramës e Xhafës: Populli i revoltuar do t’ju krrejë shumë shpejt nga karriget tuaja të krimit dhe drogës

Ish-Kryeministri Berisha e ka quajtur të gënjeshtërt deklaratën e kryeministrit Edi Rama, se përgjimi i paraqitur nga zyrtarë të PD-së për Agron Xhafajn është i pavërtetë. i ishte drejtuar.

Në një reagim, ish-Kryeministri Berisha shkruan se, Rama nuk mbrojti Xhafën dhe vëllain e tij trafikant, vëllanë e tij Olsi Rama.

“O Fatzi, Rama nuk mbron Gonin dhe ty por mbron Olsin dhe menderen e tij!

Miq, kryekumbar Rama dhe kumbar Fatzi Xhafa u betuan sot per koken e Agron Xhafes per te shpetuar menderet e tyre! Ne nje akt pafytyrsie ekzemplare, ata u betuan para shqiptareve pasi paketuan Gonin e tyre te dashur per ne Itali se gjithçka eshte e trilluar nga opozita, madje kryekumbar Rama gjate nates kishte bere edhe ekspertizen dhe sipas tij zeri nuk ishte i te mirit Agron por i opozites.

Perkrah tij qendronte si i menderosur Fatzi Xhafa, i cili e dinte se me ze dhe deshmitare gjithçka eshte e vella Agronit.

Me kete rast dua t’i them Fatziut te droges se Rama nuk mashtroi per ty as dhe per Geronin tend por per Olsin dhe menderen e tij. Populli i revoltuar do t’ju krreje shume shpejte nga karriget tuaja qe qendrojne mbi krimin dhe drogen!”, shkruan Berisha.