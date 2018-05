Bayern mposhtet nga Frankfurt në finale…

Eintracht Frankfurt ka fituar Kupën e Gjermanisë, pasi mposhti 3-1 Bayern Munich në finalen e luajtur në Berlin. Ky ishte trofeu i parë i fituar nga kjo skuadër që nga viti 1988, pasi në edicionin e kaluar u mposht nga Borussia Dortmund në finale.

Frankfurt, që drejtohet nga Nico Kovac, ai që do të jetë trajneri i Bayern në sezonin e ardhshëm, kaloi në avantazh kur u mbushën dhjetë minuta lojë me golin e shënuar nga kroati Ante Rebic, i shërbyer nga Kevin Prince Boateng.

Gjithsesi, kur nisi pjesa e dytë Bayern arriti të barazojë me golin e 42-të sezonal të Robert Lewandowski, por me bavarezët të hedhur në sulm në kërkim të fitores ishte Eintracht që goditi sërish.

Bayern, kampion i Gjermanisë, u ndal nga traversa dhe tetë minuta para fundit Rebic u bë heroi i Frankfurt duke realizuar golin e dytë, sërish gjatë një kundërsulmi.

Në kohën shtesë, Frankfurt gjeti edhe golin e tretë me portën e boshatisur sepse portieri Ulirch kishte shkuar në kornen e fundit në favor të Bayern, ndërsa Mijat Gacinovic shënoi pas një vrapimi mbresëlënësë.

Ky sukses i jep Eintracht kualifikimin për në fazën me grupe të edicionit të ardhshëm të Europa League.