Ancelotti trondit Italinë me blerjet e para te Napoli

Rruga duhet të gjurmohet. Pa ndonjë surprizë dhe shumë mendime, Carlo Ancelotti do të jetë trajneri i ri i Napolit. Dje, është folur gjatë për këtë marrëveshje mes ish-trajnerit të Bayern Munich dhe presidentit Aurelio De Laurentiis.

Po për çfarë u shkua në këtë takim? Për një marrëveshje të plotë, ose praktikisht çdo gjë. Sipas “Gazzetta dello Sport”, ka një shtrëngim duarsh mes padronit të Napolit dhe trajnerit emilia për një marrëveshje dyvjeçare (me opsionin e vitit të tretë) prej rreth 6.5 milionë euro neto për sezon. Një përpjekje e jashtëzakonshme është ajo e De Laurentiis, në aspektin financiar.

Prania e Carlo Ancelottit në Napoli, në vazhdën e asaj që ka ndodhur tashmë me Benitezin, ndoshta do të sjellë disa lojtarë të nivelit europian në klubin blu. Populli napoletan ëndërron emra të mëdhenj dhe Ancelotti dëshiron një dhuratë të mirëpritur: Arturo Vidal.

Sidomos nëse Hamsik duhet të largohet vërtet, Napoli ka nevojë për një mesfushor të fortë. Kiliani, i lidhur me Bayern Munich edhe për vetëm një vit, mund të ndiqte ish-trajnerin e tij dhe të kthehej në Itali. Kostoja e një operacioni të tillë nuk do të jetë një ekzagjërim, por Arturo Vidal ka një pagë prej rreth 8 milionë euro neto, e cila për De Laurentiis nuk do të nuk saktësisht e lehtë për t’u paguar, pasi angazhimi i tij i rëndë është premtuar për Ancelottin.

Ancelotti, gjithashtu, mund të ketë Andrea Pirlo në stafin e tij teknik. Siç është raportuar nga “Il Giornale”, ish-mesfushorin e Milanit dhe Juventusit, “Carletto” do ta merrte si ndihmës edhe në kombëtaren italiane, nëse e do ta pranonte atë post. Tani, Ancelotti mund ta marrë me vete te Napoli, duke formuar një staf që do ta ëndërronte tërë qyteti, për flamurin, ambicien dhe aftësinë. Le të presim.