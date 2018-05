9 bandat që ka goditur Rama

Nga Luçiano BOÇI

Dje Rama deklaroi që ka eleminuar 9 nga 40 bandat që operojnë në Shqipëri, të numëruara nga Ministri i Brendshëm.

Kush nuk beson kryeministrin tonë të lavdishëm, të lexojë më poshtë bandat që ka goditur Rama këto muaj të qeverisjes, në bashkëpunim të ngushtë me Balilajt, Habilajt drejtorët e arratisur e me “ca koka”.

E mos thoni pastaj që nuk e meritojmë hapjen e negociatave!!!!

1. “Banda” e protestuesve të Kukësit, që dolën kundër taksës së rrugës. Drejtësia “popullore” po i mban akoma në burg.

2. “Banda” e anëtarëve të Forumit Rinor të PD që bashkëponin ngushtë me ato të LRI-së. Këto mbahen ende në vëzhgim si të rrezikshëm për rendin e qetësinë.

3. “Banda” e fukarejve të ndihmës ekonomike. Kjo ishte dhe banda më e madhe e zbuluar ndonjëherë në histori, me rreth 30.000 anëtarë.

4. “Banda” e Lushnjes, e fermerëve që nuk shisnin dot produktet e tyre dhe i hodhën në rrugë.

5. “Banda” e të rinjve të Shkodrës që i prenë rrugën K/m-së.

6. Banda” e protestueve të bllokimit të rrugëve nacionale që bashkëpunonin ngushtë dhe me politikanë “kriminelë” nga opozita, të proceduar të gjithë.

7. “Banda” e Vërrisë që doli kundër inceneratorit.

8. “Banda” e berberëve që nuk pajisnin me kupon ata që rruanin.

9. “Banda” e lagjes sime që drejtohej nga kapoja dentist që kishte blerë një makinë të re Skoda “luksoze”……me leasing.