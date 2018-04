Vrasja në Tiranë/ Ja çfarë shkruajnë mediat suedeze për Mario Majollarin: “Po më refuzuat azilin, do më vrasin”

“Shqiptari merr ekspuls pavarësisht nga kërcënimi me vdekje, vritet me armë zjarri”. Kështu shkruajnë mediat suedeze një ditë pas vrasjes së 28-vjeçari Mario Majollari, i cili 4 vjet më parë kishte kërkuar azil në Suedi por i ishte mohuar.

Sipas tyre, i riu shqiptar kishte dhënë argumente se në Shqipëri i rrezikohej jeta por pavarësisht kësaj autoritetet suedeze nuk e kishin pranuar kërkesën e tij. Mediat kanë folur me menaxherin e rezidencës së azilit, i cili tregon se ka komunikuar deri disa ditë më parë me Marion. Për autoritetet suedeze, Shqipëria mund t’i jepte mbrojtje Mario Majollarit.

28-vjeçari u ezkekutua me tre plumba mbrëmjen e së martës në orën 20:25 në një rrugicë pranë banesës së tij në zonën e Kinostudios. Policia tha se vrasja ishte për hakmarrje pasi babai i tij, Avni Majollari kishte vrarë dy persona në vitin 2000. 48-vjeçari u arrestua më 1 mars 2014 për të vuajtur dënimin me burg përjetë, Për vrasjen e Majollarit, policia ka shpallur në kërkim Kastriot Gjuzin, vëllain e një prej viktimave të babait të Mario Majollarit.

Një 28-vjeçar shqiptar është dëbuar në Shqipëri edhe pse ishte kërcënuar me vdekje pas një sulmi të përgjakshëm. Dje është crarë me armë zjarri në rrugë.

“Kishte thënë se nëse do ta kapnin do ta vrisnin”, ka thënë Anders Hedqvist, përgjegjës për menaxhimin e banesave për azil, ku 28-vjeçari shqiptar ishte dërguar gjatë procesit për azil.

Ishte maji i vitit 2014, kur 28-vjeçari nga Shqipëria ka kërkuar një leje qëndrimi në Suedi. Ishte konsideruar se nuk kishte nevojë për mbrojtje, pavarësisht se kishte treguar për hakmarrjen ku familja ishte përfshirë dhe ishte kërcënuar që kur babai i tij ishte arrestuar. Në gusht të vitit 2015, ai refuzoi Këshillin e Migracionit. Ai apeloi dhe mori një refuzim tjetër nga ligji administrativ në Göteborg dy ditë para Krishtlindjeve të të njëjtit vit. 28-vjeçari kërkoi një gjykim në Gjykatën Supreme të Migracionit por nuk e mori atë dhe u kthye në Shqipëri në pranverën e vitit 2016.

“Ai u njoftua kur mori refuzimin për azil. Ai tha se nuk mund të qëndronte në Shqipëri, ai duhet të gjente një vend tjetër për të jetuar”, thotë Anders Hedqvist.

“Kontaktoi disa ditë më parë”

Gjatë qëndrimit të tij në Suedi, 28-vjeçari jetonte në një rezidencë për azilkërkuesit në Hotell Mälarblick në Strängnäs. Anders Hedqvist, përgjegjës për qendrën, e ndihmoi të gjente strehim në një shtëpi për të sëmurët mendore ku bënte punë të ndryshme gjatë viteve të kaluara atje.

“U lidhëm pak ditë më parë përmes Facebook-ut dhe e pyeta se si është situata? Më pas moravesh nga një i njohur i përbashkët se çfarë kishte ndodhur”, thotë Anders Hedqvist.

Policia për ngjarjen: “Të shtëna me vdekje”

Policia shqiptare konfirmon se 28-vjeçari u qëllua për vdekje me tre të shtëna në Tiranë të martën.

“Arsyeja është hakmarrje”, tha Santjola Kodra, zëdhënëse e policisë së Tiranës.

Gjithashtu vë në dukje se gjak marrja ndodh akoma në Shqipëri.

“Ne kemi akoma probleme me gjakmarrje. Edhe pse nuk është aq e zakonshme sa më parë, raste të tilla ende ndodhin”, thotë Santjola Kodra.

Babai i 28-vjeçarit i dënuar për vrasje

Sfondi i gjakmarrjes është sepse babai i 28-vjeçarit vrau dy njerëz në vitin 2000, dhe u dënua pastaj me burgim të përjetshëm.

“Komisioni Suedez i Imigracionit nuk ka marrë vendimin e duhur. Ata e refuzuan kërkesën e tij për azil dhe tani ai ka vdekur”, thotë Ervin Daja, i cili ishte azilkërkues me 28-vjeçarin dhe u dëbua gjithashtu në Shqipëri.

“Asnjë kërcënim real”

Gjykata e Migracionit në Göteborg vendosi të refuzojë kërkesën e 28-vjeçarit, sepse nuk konsiderohej si dëshmi e besueshme për ekzistencën e një kërcënimi real të gjakmarrjes. Gjykata iu referua informacionit aktual të vendit për Shqipërinë dhe arriti në përfundimin se gjyqësori, “pavarësisht nga mangësitë ekzistuese”, në përgjithësi mund të ofrojë mbrojtje kundër gjakmarrjes.

Zëdhënësja e Komitetit të Migracionit, Irene Sokolow, i referohet pyetjeve rreth refuzimit të Gjykatës së Migracionit, e cila ka gjykuar dhe vendosur çështjen.

“Është ajo që duhet të përgjigjet se si të argumentojë dhe është gjithashtu e dukshme nga gjykimi”, thotë Irene Sokolow.

Avokati: “Ju nuk i besuat atij”

Maravgi Staifo përfaqësonte 28-vjeçarin në procesin e azilit.

“Jam shumë i pikëlluar për këtë… Jashtëzakonisht tragjike”, thotë ai.

Gjatë procesit, ai dhe klienti iu referuan imazhit të kërcënimit, i cili, sipas avokatit, u perceptua dhe u detajua me një frikë reale të jetës.

“Fatkeqësisht, nuk i besuat atij dhe menduat se mund të merrte mbrojtje në Shqipëri. Ky është një demonstrim i qartë i faktit se kishte të drejtë në atë që na tha, por fatkeqësisht ai nuk u dëgjua për arsyet e tij”, tha avokati.