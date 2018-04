Vrasja në Tiranë/ Gjendet e djegur makina e krimit, si iu larguan autorët policisë

Dalin detaje të reja për vrasjen e Marjo Majollarit mbrëmjen e djeshme në zonën e Kinostudios në kryeqytet. Gjatë mëngjesit të sotëm është gjetur një makinë tip benz e djegur në fshatin Gramëz të Fushëkrujës.

Makina e djegur është gjetur në rrugen që lidh autostradën me fshatin, rreth 300 metra nga autostrada. Paraprakisht dyshohet se mund te ketë lidhje me vrasjen e Marjo Majollarit dhe autorët e kanë përdorur atë për t’u larguar nga vendi i ngjarjes.

Pista kryesore në të cilën po heton Policia për vrasjen është ajo e hakmarrjes, pasi Avni Majollari, babai i viktimës është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e dy personave në zonën e Dajtit në vitin 2000.

Avni Majollari jetonte prej 14 vitesh në arrati, edhe pse i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje të dyfishtë. Policia e Tiranës e arrestoi në vitin 2014 në rrugën “Ibrahim Brahja” në kryeqytet. Në momentin e arrestimit, 44-vjeçari, banues në Tiranë u kap edhe me armë pistoletë në brez, kurse në banesë iu gjetën një automatik, një tjetër pistoletë dhe sasi municioni që u sekuestruan si prova materiale.

Grupi hetimor po sekuestron e grumbullon çdo prove per te identifikuar dhe perballur me drejtesine autoret e krimit.

10 vjeç kur i ati vrau 2 persona

Marjo Majollari duket se e parandjente një hakmarrje të mundshme, pasi në 2015-tën, një vit pas arrestimit të të atit të tij kishte shkuar për të kërkuar azil në Suedi.

Pas refuzimit të kërkesës për azil, ai u kthye në Shqipëri dhe tashmë jetonte vetëm me të ëmën pasi ishte djalë i vetëm. Marjo ka qenë vetëm

