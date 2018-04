Vrasja e Gjoklajt/ Lirohen të arrestuarit, xhaxhai: Ky është Vettingu?!

Dy vite nga vdekja e 17-vjeçarit Ardit Gjoklaj në landfillin e Sharrës, detaje të reja kanë dalë në lidhje me procesin gjyqësor.

Xhaxhai i Ardit Gjoklajt, Lush Gjoklaj në studion e lajmeve të “Fax News” ka thënë se gjykata i ka liruar të gjithë të dyshuarit për këtë ngjarje duke e lenë ngjarjen të pazbardhur.

Gjoklaj tha se është liruar Dëfrim Hakrama dhe fadromisti i kompanisë 3R, Edmond Kollari, janë liruar duke fituar kështu pafajësinë.

Lajmi është konfirmuar për Fax Neës edhe nga burime pranë prokurorisë.

Gjykata arsyeton se ata janë liruar për mungesë provash.

“Nuk na thanë që do merrej vendimi pardje. Dy të akuzuarit i pamë duke pirë kafe. Na thanë se kanë marrë pafajësinë. Ky është Vettingu? I pamë të liruar në rrugë, në lagje. S’ka drejtësi më. Vranë një fëmijë 17-vjeç, ikën e pinë kafe”, ka thënë Gjoklaj.

Për vrasjen e Gjoklajt është akuzuar kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj dhe drejtuesi i kompanisë “3R”, shoqërisë “Eco Tirana”. Për këtë ngjarje të rënd ishin arrestuar Përgjegjësi i turnit i kompanisë “3R” që menaxhonte përpunimin e mbeturinave, shtetasi Dëfrim Hakrama, si edhe fadromisti Edmond Kollari, nuk kanë respektuar rregulloret për mënyrën e punës, si pasojë e të cilave ka mbetur i vdekur shtetasi Gjoklaj, i cili punonte pranë kësaj kompanie. Por edhe këta të dy janë liruar nga Gjykata.

Publikimi i një dokumentari nga emisioni Publikus shfaqi për publikun atë çka fshihej realisht në këtë landfill. Dokumentari u censuruar në televizione, por u shpërnda në rrjetet sociale duke sjellë një valë të madhe reagimesh.

Protestat ndaj kryetarit të bashkisë së Tiranës, Veliaj ishin të shumta për këtë ngjarje, duke e akuzuar si të përfshirë në krim për shkak të lidhjes së përfolur me kompaninë që merret me riciklimin e mbetjeve në Sharrë.

Gjithashtu në rrjetet sociale doli një foto ku shihej Veliaj së bashku me Prokurorin e çështjes së 17-vjeçarit, të ulur në një tavolinë duke biseduar pas ditë pas ngjarjes së rëndë.

Ndonëse kanë kaluar dy vjet, kjo ngjarje që i mori jetën një të mituri dhe tregoi skandalin me riciklimin e plehrave nga bashkia e Tiranës, nuk është zbarthur, përkundrazi, ngjarja po harrohet çdo ditë e më shumë. Së bashku më trupin e 17-vjeçarit u mbuluan edhe aferat e mëdha të pushtetit të bashkisë së Tiranës, ndërsa drejtësia për këtë ngjarje duket se do të ketë pak gjasa të vihet në vend.

Protestat ndaj kryetarit të bashkisë së Tiranës, Veliaj ishin të shumta për këtë ngjarje, duke e akuzuar si të përfshirë në krim për shkak të lidhjes së përfolur me kompaninë që merret me riciklimin e mbetjeve në Sharrë.