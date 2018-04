Video skandaloze e mësuesit pervers militant i PS, në shkollën 9-vjeçare në Fushë Krujë

“Një video skandaloze qarkullon në telefonat e nxenesve në shkollën “Adem Gjeli” në Fushë Krujë”. Kështu shkruan në postimin e tij në rrjetet sociale ish-Kryeministri Berisha që ka postuar mesazhin e një qytetari.

POSTIMI I BERISHES

Narkodrejtoresha ben presion te mbylle skandalin.

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital.

Per arsye etike nuk po botoj videon ne FB. sb

“Pershendetje d.Berisha. Me turp, por sot ne shkollen 9 vjecare Adem Gjeli ne Fush Kruje ne tel e nxenesit qarkullonte nje video perverse e mesuesit te matematikes. Duke mos mjaftuar kjo nxenesit dhe mesuesit jane perballur me presionin e Dr.Nikolina Karaj e cila e kaloi ne heshtje si dhe shume ngjarje te tjera te ndodhura ne kete shkolle. Te dergoj videon por dua anonimat te plote. Me shume respekt personit me te besuar Dr.Sali Berisha”.

Te dhena te reja per siçilistin monster te Edvinit qe “edukon” nxenesit e shkolles!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje Dr. Berisha. Per personin e videos ne Fushe Kruje do doja te shtoja qe eshte anetar i flakte me teser partie i Partise Socialiste dhe lobues i zellshem i i PS dhe Edi Rames ne rrethin e Krujes. Pervec ksaj do doja te shtoja qe eshte dhe mik dhe informator i ngushte i gazetarit genjeshtar dhe intrigant Artan Hoxha. Imagjinoni ne cfare dore pervesesh dhe te degjeneruarish dergojme femijet tane kur i dergojme ne shkolle dhe aq me keq kto lloje perversesh kan kte shtet te degjeneruar dhe na drejtojne. Nderime dhe respektet me te perzemerta per ju Dr. Berisha. Ju lutem ne anonim te plote. Flm”.