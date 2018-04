BE tërhiqet nga hapja e negociatave në Qershor? Berisha citon deklaratën e Juncker

Sali BERISHA

Zhvillime jo te favorshme pas rekomandimit te Komisionit Europian per hapjen e negociatave me Shqiperine!

Te dashur miq, pas Berlinit nje dush tjeter i ftohte vjen nga Athina!

Sot ne Athine Presidenti i Komisionit Europian Juncker deklaroi se rekomandimi per hapjen e negociatave te anetaresimit per Shqiperine dhe Maqedonine nuk lidhet me data por me progresin e bere ne permbushje te kritereve qe kerkon Bashkimi Europian.

Ne rastin e Shqiperise gjithçka lidhet me konstatimin e perhapur keto dite te mosplotesimit te kushteve nga qeveria shqiptare per hapjen e negociatave!

Ketu me poshte keni lajmin per deklaraten e Presidentit te Komisionit Europian, Juncker ne parlamentin e Greqise pas vizites se Rames ne Berlin. sb

Nga Athina kreu i Komisionit Europian Jean-Claude Juncker bëri të qartë se rekomandimi për hapjen e negociatave të anëtarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë nuk lidhet me data, por me progresin e bërë prej tyre në përmbushje të kritereve që kërkon Bashkimi Europian.

“Kur Komisioni propozoi hapjen e negociatave të anëtarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë nuk do të thotë se kemi përcaktuar një datë. Ne nuk mbështetemi në deklarata jo reale. Gjykimi për gjithkënd do të jepet në bazë të vlerave të tyre”, raporton Klan