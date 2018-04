Skenar terrori për Kukësin, Berisha paralajmëron Ramën: Do përgjigjesh personalisht!

Rama po përgatit një skenar terrori për Kukëksin. Denoncimi vjen nga një punonjës i forcave special përmes një mesazhi që i ka dërguar ish-Kryeministrit Berisha. Duket se kemi të bëjmë me një plan që Rama dhe Xhafa po përgatisin për të nënshtruar Kukësianët në shenjë hakmarrjeje të revoltës të dhjetë ditëve më parë ku ata u përleshën me forcat e policisë dhe i vendosën flakën kabinave të tarifave të koncesioniarit të Rrugës së Kombit.

Punonjesi i FNSH dixhital denoncon:

Skenarin terrorist, hakmarres te Edvin Kristaq Rames ndaj heronjve te Kukesit qe i thyen turinjte. Me kete rast paraljmeroj Edvin Kristaq Hakmarrjen se do pergjigjet personalisht ndaj çdo akti te terrorizmit shteteror ndaj banoreve guximtar te Kukesit, Hasit, Tropojes!

Lexoni mesazhin e tij. sb

“Përshendetje Zoti Berisha.Jam nje punonjes i 712 fnsh tirane Dua tju bej me dije se me urdher nga lart ne drejtori shefi fnsh lorenc shehu po pergatit skuadren per te marre ne qafe kuksianet e tjere qe jane ne kerkim me forma te kundraligjshme.ju lutem publikoje se gjera te liga kan ne mend ky ushtar dhe servil i qeveris qe merr gjoba per te punuar ketu bejini thirrje xhafes se krimit ta largoje sa me shpejt ju lutem se po marrim urdhera per te ushtruar dhune ne vellezerit tane me respekt anonim te lutem”.

Qindra qytetarë të Kukësit, Tropojës dhe Hasit, por edhe shqiptarë nga Kosova, janë përleshur me policinë për tarifën e vendosur në Rrugën e Kombit. Ashtu siç ishte njoftuar nga organizatorët, protesta ka nisur paraditen e djeshme rreth orës 11:00 në afërsi të sporteleve, ku do të paguhet taksa për të kaluar në “Rrugën e Kombit”, ndërsa zgjati deri rreth orës 14:00. Mirëpo, edhe pse ishte paralajmëruar se protesta do të ishte paqësore, protestuesit u përplasën me policinë duke bllokuar qarkullimin në të dyja anët e Rrugës së Kombit.

Protestuesit kanë qëlluar me gurë në drejtim të sporteleve duke thyer xhamat dhe më pas i kanë vendosur zjarrin sporteleve, që janë ngritur nga kompania koncesionare. Fillimisht policia reagoi, por situata i doli nga kontrolli, pasi numri i protestuesve ishte i madh duke e bërë të pamundur ndërhyrjen për t’i bllokuar. Duke qenë se ishin në minorancë ndaj protestuesve, drejt Kukësit u nisën nga Tirana me dhjetra fugona policie dhe forca të FNSH.