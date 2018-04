Skandali i mësuesit pervers/ Berisha publikon të dhëna të reja: Anëtar i PS dhe mik i gazetarit Artan Hoxha

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar një tjetër mesazh të mbërritur në adresën e tij për skandalin e mësuesit pervers të matematikës në Fushë-Krujë.

Në mesazhin që një qytetar i ka dërguar Berishës, thuhet se personi në fjalë është anëtar i Partisë Socialiste si dhe mik dhe informator i gazetarit Artan Hoxha.

Te dhena te reja per siçilistin monster te Edvinit qe “edukon” nxenesit e shkolles!

“Pershendetje Dr. Berisha. Per personin e videos ne Fushe Kruje do doja te shtoja qe eshte anetar i flakte me teser partie i Partise Socialiste dhe lobues i zellshem i i PS dhe Edi Rames ne rrethin e Krujes. Pervec ksaj do doja te shtoja qe eshte dhe mik dhe informator i ngushte i gazetarit genjeshtar dhe intrigant Artan Hoxha. Imagjinoni ne cfare dore pervesesh dhe te degjeneruarish dergojme femijet tane kur i dergojme ne shkolle dhe aq me keq kto lloje perversesh kan kte shtet te degjeneruar dhe na drejtojne. Nderime dhe respektet me te perzemerta per ju Dr. Berisha. Ju lutem ne anonim te plote. Flm”.