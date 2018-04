Skandal! Miku i ministrit Bushati dhe zv/kryeministres përndjek një 20 vjeçare dhe i dërgon foto të turpshme, policia e mbron

Një 20 vjeçare ka denoncuar një rast skandaloz, ku një i moshuar e ngacmon seksualisht, madje i ka dërguar edhe foto të turpshme në rrjete sociale.

20 vjeçarja nga Shkodra i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha, ku ishkruan se ka bërë kallzim penal në polici ndaj personit që e përndjek, por nuk ka pasur asnjë lloj reagimi nga ana e policisë, pasi përndjekësi njihet si eksponent i PS-së, por edhe si ish-zyrtar i lartë në Policinë e shtetit.

“Shikoni si mbrojnë cubin siçilist, që dërgon foto lakuriq në facebook-un e një vajze, narko-horrat me uniformë të Edvinit!

Lexoni mesazhin shikoni fotot qe dergon qytetarja dixhitale”, shkruan Berisha në Facebook.

“Mirdita zoti Doktor, un qe po te shkruaj jam nje vajze nga Shkodra 20 vjece. Dua te denoncoj nje shtetas me emrin Bajram Qarri i cili me ka ngacmuar dhe ndjekur rregullisht neper Shkoder. Arriti te me gjeje dhe facebook-un timin dhe te me dergoje foto nudo te tijat.

Une me ti marre keto foto vajta ta denoncoja tek komisariati i policise Shkoder. Ne momentin qe hyra tek porta kerkova nje punonjes policie per te bere kallzim. Pasi e njoftuan nje oficer policie dhe mora kontakt me ate duke ja treguar shqetsimin qe kasha, por ne moment sa mori vesht per rastin dhe personin per ke bente fjale, hasa ne nje menefregisem dhe neglizhenc sa arriti oficeri i policise te me thoje qe mos ben kallzim sepse je vajze e re dhe do te dali emri ne televizor dhe esht turp.

Une u largova nga policia dhe tani po te shkruaj ty sepse personi qe behet fjali shtetasi Bajram Qarri eshte nje ish-punonjes policie i cili e gezon statusin e ushtarakut nga taksapaguesit. Ishte ky person qe lajmeroj ish koleget e vet qe te me nxirrshin jasht nga komisariati, ky person vazhdon te me beje presion pasi thot qe un jam njeri i shtetit dhe i qeveris ne pushtet partis socialiste dhe kam force te te bej cdo gje, zoti Berisha un po t’i dergoj ca foto ku m’i ka derguar ky ish-polic dhe militant i Partise Socialiste ne Shkoder, ku shihet me drejtues te larte te partis PS. ju faleminderit”, shkruan vajza