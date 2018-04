Skandal! Dako emëron një trafikant droge drejtor të monitorimit të plazhit

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari nga Durrësi, i cili shkruan se Vangjush Dako ka emëruar në disa pozicione kyçe në Bashki trafikantë droge dhe njerëz të korruptuar. “Ne narkoshtetin e Norieges trafiqet dhe korrupsioni jane kriter themelor per ngritje ne detyre dh punesim!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital”, shkruabn Berisha në Facebook duke publikuar mesazhin e qytetarit.

“Mirmbrema Doktor Berisha! Jam nje qytetar nga Durresi qe dua te denancoj keto njerez te korruptuar deri ne thelb. Ervin Gagani trafikant droge i denuar ne Itali ne mungese Elton Gagani i denuar ne Itali. Elton Gagani ka skafin e rojes bregdetare Durres qe merr taksa nga bashkia Durres per monitorimin e plazhit po qe e perdor per interesa personale. Nusja Elton Gaganit eshte e denuar nga Gjykata per shperdorim detyre tek QKR ne Durres dhe vashdon akoma mban pozicionin e shefes ne bashkine Durres. Vashdon akoma meret me afera ne bashkine Durres. Keto jane me te korruptuarit e Durresit, per korrupsion, per vende pune dhe jane me te inkriminuarit e rilindjes. Jan thjeshte te pathyeshem nga mbrojtja qe i ben kryetari. Ju lutem anonim. Ju uroj shendet Mbaresi Zoti Berisha”, shkruan qytetari.