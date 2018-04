Skandal, Berisha denoncon: Prokurori kriminel i dha bllokun e fletëarresteve policisë për ta mbushur

Ish-Kryeministri Berisha ka deklaruar një fakt skandaloz që ka ndodhur me arrestimet në Kukës, ku Prokurori i ka dhënë bllokun e fletëaresteve policisë për t’i mbushur: “Një prokuror kriminel i ka dorëzuar në Kukës bllokun e fletëarresteve policisë për t’i mbushur sipas dëshirësh së tyre. Ajo që është konstatuar është kriminale sepse kishte numrat e fletëarresteve të kryera, por nuk ka pasur fletëarreste për qytetarët që u janë vendosur prangat”, tha Berisha.

Pjesë nga intervista

Berisha: Vetëm dy ditë prapa ndodhi që të merrte përgjigjen më të meriturar. Edhe një shkundje e fuqishme për strukurat e opozitës, të cilat nuk mund të qëndronin sic kanë qëndruar por duhet të merrnin vendimet më të rëndësishme në interesin më jetik të këtij kombi.

Qafoku: Kishte motive politike protesta?

Berisha: Kishte thikën në palcë dhe po të garantoj se thika në palcë është në qindra familje shqiptare.

Mosbindja civile ështe e vonuar, por apeli që lëshoi Hasi, Kukësi, Tropoja erdhi në kohë dhe nuk mund të ndalet më.

Berisha: Ne bëmë studimin, ne bëmë dhe hapëm procedurën për të parë se ku rrifte kërkesa dhe ne na doli 2-5 euro. Jo i thamë. Me ministrin Olldashi vendosëm që atë shumë do ta përballonim me taksën e qarkullimit. Me nivelin që kishim ne të taksës së qarkullimit mblidheshin 120 mln euro. Nga këto mjaftonte 1/10 për ti dhënë koncesionarit për mirëmbajtjen e rrugës

Qafoku: Ishte e mjaftueshme ?

Berisha: Dhe tepëronte.

Berisha: Kjo rrugë ka të paktën 40 % të transportit të Shqipërisë në automjete dhe njerëz. Kjo rrugë që ky që përmend se ka kushtuar 1.2 mld dollarë. Po ka kushtuar, por ka sjellë nga 2009-deri sot 2.5 mld euro në Shqipëri. Ka tejkaluar çdo lloj parashikimi. Kjo rrugë shpëtoi Shqipërinë nga kriza ekonomike që pllakosi Europën. Kur më erdhi një mik i imi, një kryeministër i huaj më pyeti: Sali si shpëtuat ju nga kriza? I them unë shpëtuam nga rruga. Kur ja shpjegova dhe u çudit.

Qafoku: Ju hoqët dorë fare nga taksimi?

Berisha: Përfundimisht, zero. Do tja jepnin me taksën e qarkullimit. Ne do i jepenim kopmpanive private dhe nuk kemi asnjë kundërshtim ti jepet kompanive private.

Qafoku: Pse nuk ja dhatë atëhere?

Berisha: Ne po shkonim drejt dhënies së kompanive private, por jo me taksë, por do të jepnim 6 apo 8 mln euro në vit nga taksa e qarkullimit. Ky trefishoi taksën e qarkullimit.