Shpërthimi i Tahirit për Ramën në takimin me Gaz Demin: Le të guxojë po të dojë…

Duket se ka një problem në marrëdhëniet e reja mes Ramës dhe Tahirit pas rekomandimit për hapjen e negociatave nga BE. Një takim i zhvilluar në bllok mes Tahirit dhe ndërmjhetësit gaz Demoi ka shkuar deri në acarim të Tahirit, i cili i ëhstë hakërryes Ramës indirekt. Dëshmitarët thonë se kanë dëgjuar Tahirin të ngrejë zërin dhe të thotë “le të guxojë pot ë dojë, po ja mbajti b…

Ish-Kryeministri Berisha ka përcjellë mesazhin e qytetarit dixhital.

Saimir Tahiri i dergon Rames perseri Gaz Demin se bashku me Dash Pezen! sb

“Doktor ne keto momente qe po te shkruaj tek Perla ne Bllok po zhvillohet prej nje ore nje bisede midis Sajmir Trafikut dhe Gaz Demit e Dash Pezes.Nga biseda e tensionuar ndigjohen here pas here shperthime te Tahirit si “le te guxoje po te doje”, “po ja mbajti b…”, etj, etj!”

Rama mbron Tahirin para Mogerinit: S’ka asnjë provë ndaj tij

Çështja e arrestimit apo mosarrestimit të ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri ngrihet në çdo vizitë që bëhet nga zyrtarët e lartë të BE në vendin tonë.

Dhe ditën e sotme, teksa kryeministri Edi Rama, duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp bashkë me Përfaqësuesen e Lartë për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë në BE, Federica Mogherini, është pyetur se nëse do të arrestohet Saimir Tahiri.

Për Ramën është ende e qartë se Prokuroria e Krimeve të Rënda nuk ëshë asnjë provës për të kërkuar arrestimin e tij, ndërsa shtoj se mazhoranca do të jetë e gatshme të mirëpresë organi e akuzës nëse gjen prova të reja.

“Është shumë e rëndësishme që të arrijmë të shpjegojmë që në procesin e Saimir Tahirit kuvendi dhe shumica qeverisë zbatoi në frymë dhe në germë gjithçka që Komisioni i Venecias nënvizoi lidhur me rastet kur një komision i posaçëm në parlament thirret në detyrë për të trajtuar çështjen e arrestit apo masave të parashikuara për një deputet.

Mirëpresim që Prokuroria të rikthehet me të paktën një provë të vetme dhe prokuroria e krimeve të rënda është larg shumë larg së qeni një trup që mund të konsiderohet e influencueshme nga çdo kush qoftë.

Së treti e thashë dhe e përsëris është gjëj