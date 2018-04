Opozita-Mogerinit: Të mos fshihen problemet me krimin dhe korrupsionin

Ka përfunduar takimi i liderëve të opozitës shqiptare me Federika Mogherinin në selinë e Misionit të BE në Tiranë.

Nënkryetari i PD, Edi Paloka deklaroi se, për ne është prioritet për shqiptarët pasi realizon një dëshirë të shqiptarëve por edhe si një mënyrë që BE të rrisë monitorimin e tij ndaj poltikës shqitare e cila është sot simbol i lidhjes së krimit me politiken. Paloka tha se, uruam gjithashtu që deri në Qershor kur do të merret vendimi të shihet qëndrimi i disa vendeve që janë skeptike.

Në deklaruam se Komisioni Europina në të ardhmen të jetë më vëzhguese dhe trasnparente. Ka raste si ai i Tahirit që eshtë kaluar si çeshtje periferike, ne kërkuam që të këtë jo fshehje të problemeve, por zgidhje të problemeve e cila është ajo që i bën të mirën Shqipërisë.

Uruam që në Qershor negocitatat të hapen sepse është në të mire të shqiptarëve. Sot kemi në burg 11 qytetarë të pafajshëm. Hapi i parë i qeverisë është lirimi i tyre. Kjo ishte një nga kërkesat tona për Mogherinin”, u shpreh Paloka.

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, bëri të ditur para medias se i kanë kërkuar zonjës Mogherini të ndërhyjë pranë kryeministrit Edi Rama të lirojë qytetarët shqiptarë të arrestuar që protestuan në Rrugën e Kombit.

Kryemadhi e vlerësoi mjaft raportin pozitiv të KE-së për hapjen e negociatave dhe deklaroi se opozita do ta lexojë me shumë vëmendje, raportin prej 37 faqesh.

“Raporti që na dorëzohet sot është për githë klasën politike, – tha Kryemadhi, – aty theksohet rëndësia e luftës kundër drogës, korrupsionit, vazhdimi i reformës në drejtësi që shqiptarët

Ne i kërkuam zonjës Mogherini që të ndërhyjë pranë z. Rama për lirimin e qytetarëve shqiptarë që mbahen në mënyrë të padrejtë kur dhe z Rama kërkoi falje vetë; është e rëndëishme sot që shqiptarët ta kenë BE-në më afër.

Zonja Mogherini e ka parë opozitën si bashkëvepruese në këtë proces e madje edhe më shumë se mazhorancën, sepse opozita ka sakrifikuar më shumë nga vetja e saj për t’u dhënë mundësi shqiptarëve. Është një rrugë e vështirë deri në qershor sidomos për situatën që e bën BE-në vetë më skeptike ndaj ne do ta lexojmë me shumë vëmendje raportin.

E falenderoj zonjën Mogherini për mbështetjen personale dhe hapjen e negociatave për Shqipërinë”.