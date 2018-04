Neranxi: Protesta masive, të ndalojmë dorën që vjedh për ditë në xhepat e shqiptarëve

Nikollaq Neranxi, Kryetar i Shoqatës se Tregtareve Shqiptare për Biznesin e Vogël, në takimin e zhvilluar me kreun e Partisë Demokratike, ka thënë se të gjithë bizneset e vogla duhet të ulin qepenat derisa të iki Edi Rama.

Neranxi ka vënë theksin në ndërmarrjen e protestave masive, ndërsa ka akuzuar Ramën se ka punuar për të shkatërruar biznesin e vogël.

“Natyrisht jemi shumë vonë, Edi Rama ka gati 5 vite në pushtet dhe këto kanë qenë vitet ku ai ka punuar me këmbëngulje dhe përkushtim për të shkatërruar biznesin e ndershëm…

Ka qenë e gjitha një skenar i mirëmenduar për të nxjerrë nga tregu të gjithë ne që kemi vite që ndërtojmë me përkushtim dhe ndershmëri një aktitvitet privat, në mënyrë që të fusë në treg paratë e krimit, drogës dhe korrupsionit.

Paketat fiskale të miratuara në këto vite që ai është në pushtet dhe të rritura deri në absurditet edhe nga Bashkia e Tiranës, këtu ku janë të përqëndruara pjesa më e madhe e biznesve, kanë qenë vendime kriminale me qëllimin e vetëm për të na falimentuar.

Në vitin 2014 kur Bashkia Tiranë rriti të gjitha taksat ekzistuese dhe vendosi taksa të reja, me keqardhje e them se ju nuk arritët ta kuptonit se ku do na çonte kjo rrugë.

Nuk ishit të shumtë në protestat para Bashkisë. Tani në fakt është shumë vonë sepse ju e dini mirë se sa biznese kanë ulur qepenat nga kjo politikë falimentuese për biznesin e ndershëm”, tha ai.

Neranxi paralajmëroi se e keqja nuk ka fund, sepse Edi Rama nuk ndalet në marrëzinë e tij.

“Në cilësinë e Kryetarit të Shoqatës për Mbrojtjen e Tregtarëve dhe të Tregut të Shqipërisë unë propozoj protesta masive me karakter ekonomik. Të ndalojmë dorën që vjedh për ditë në xhepat tanë. Kundër taksave absurde që kalojnë mundësitë e biznesit për ti paguar. Taksat e Ramës dhe Velisë janë taksa falimentuese. Të protestojmë kundër çmimit të lartë të energjisë elektrike, karburantit, ujit dhe çdo formë vjedhjeje që na bën ky pushtet.

Propoganda e bijve të komunistave është e frikshme. Jo vetëm që na vjedhin, por na tregojnë me gisht se ne gjoja nuk po e kuptojmë Ramën se ai do të bëjë shtet, ndërsa ne s’duam të paguajmë taksa. i themi Ramës se taksat, biznesi i ndershëm i ka paguar gjithmonë edhe kur nuk ishe ti në pushtet, nuk jemi kundër pagimit të taksave, por jemi kundër pagesës së taksave të larta dhe të papërballueshme.

Të vetmit që nuk paguajnë taksa në këtë vend janë tregtarët e drogës dhe klientët e pushtet që bëjnë kontrabandë duke shkatërruar konkurrencën”, shtoi ai.