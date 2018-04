“Mafia” shqiptare në Londër, si iu zbuluan fermat e kanabisit me vlerë 6 milion paund

Hetimet në Britaninë e Madhe për një rrjet fermash kanabisi me vlerë 6 milion paund të cilat kontrolloheshin nga ‘mafia shqiptare’ kanë çuar në burgosjen e 26 personave. Operacioni antidrogë i policisë britanike i koduar “Tisdale” nisi në mars 2016. Banda e drogës me një shtrirje të gjerë në territor ishte e angazhuar në kultivimin, paketimin dhe shitjen e kanabisit.

Tetëmbëdhjetë nga të arrestuarit janë nga Greater Manchester dhe Cheshire. Grupi kriminal që drejtohej nga shqiptarët, të cilët janë shndërruar në lojtarë të rëndësishëm në tregtinë e drogës në Mbretërinë e Bashkuar gjatë viteve të fundit, funksionin sipas një strukture të mirëorganizuar.

Njerëzit ishin të punësuar në rrjet si fermerë, menaxherë dhe drejtorë.

Paratë e fituara nga kanabisi pastroheshin përmes llogarive bankare të Besnik Hoxhës, 34 vjeç. Gruaja e tij greke Ifigenia Cipi 33 vjeç përmes një llogarie bankare me emër të rremë kryente udhëtime për shopping në House of Fraser, një rrjet dyqanesh shumë i njohur në Britani, bënte shpenzime në sallone bukurie dhe thonjsh.

Të enjten më 21 korrik 2016 oficerët e policisë kryen 12 bastisje nëpër zonat e Mançesterit dhe Cheshire në një operacion të përbashkët me shërbimin e emigracionit dhe autoritetet lokale.

Zyrtarët zbuluan ferma të kanabisit me një vlerë totale prej 6 milion paund në Crumpsall, Moss Side, Wythenshawe, Stretford, Salford, Droylsden, Rochdale dhe Wilmslow, Cheshire.

Fermat e tjera u zbuluan në Rotherham dhe Sheffield, South Yorkshire.

Prodhimi i këtyre fermave kishte arritur në një numër fushash në Manchester dhe Sheffield, por gjithashtu në Swindon.

Njëzet e gjashtë vetë u arrestuan, u akuzuan dhe u dënuan për vepra penale duke përfshirë komplotin për të furnizuar me droga të kategorisë B, pastrim parash dhe dokumentacion të rremë.

Tani dy të fundit, Elton Omuri 26 vjeç dhe Toni Boboshi 44 vjeç janë dënuar për shitje droge të klasës B. Omuri u dënua me katër vjet burg dhe Boboshi u dënua me gjashtë vjet burgim.

Sipas policisë, grupi kriminal përdorte emra të rremë, adresa të rreme dhe dokumentacione falso për të shmangur zbulimin nga autoritetet, penguar hetimet policore dhe për të shmangur ndjekjen penale.

“Ata u shtrinë shumë përtej kufijve të Greater Manchester, duke pompuar të ardhurat e krimeve të tyre në qytete të tjera, duke përhapur efektet e dëmshme të furnizimit me drogë anembanë kombit. Ky ka qenë një hetim intensiv i cili është mbështetur në inteligjencën dhe besimin e komunitetit dhe sot mund të themi me besim se këta njerëz janë të sigurtë pas hekurave, të paaftë të përfitojnë nga të ardhurat e aktivitetit të tyre të paligjshëm ose të vazhdojnë te bëjnë dëm rrugët e Mbretërisë së Bashkuar”, theksoi policia.

Dënimet për pjesën tjetër të grupit

E premte 27 janar 2017:

Besnik Hoxha, 34 vjeç, nga Cedric Road, Crumpsall u burgos për dy vjet për pastrim parash.

Ifigjenia Cipi, 33 vjeç, nga Cedric Road, Crumpsall u burgos për një vit e gjashtë muaj për dokumentacion të rremë.

E mërkurë, 24 maj 2017:

Denad Hoxha, 28 vjeç, nga Poligoni, Mançester u burgos për katër vjet e gjashtë muaj.

Taulant Hoxha, 31 vjeç, nga Carlton Road, Whalley Range u burgos për pesë vjet e katër muaj.

Mario Basha, 31 vjeç, nga Rruga Palatine, Didsbury u burgos për tre vjet e nëntë muaj.

Fatjon Hazizi, 32 vjeç, nga Rruga Palatine, Didsbury u burgos për katër vjet.

Krenar Harisis, 33 vjeç, nga Carlton Road, Whalley Range u burgos për tre vjet e gjashtë muaj.

E enjte 25 maj 2017:

Andi Lekaji, 39 vjeç, nga Angleton Gardens, Sheffield u burgos për katër vjet.

Glynn Besson, 57 vjeç, nga Fidanishte, Sheffield u burgos për katër vjet.

Luke Oakley, 33 vjeç, nga Horsham Road, Swindon u burgos për dy vjet.

Wayne Bayford, 28 vjeç, nga Rivergreen, Swindon u burgos për dy vjet.

Richard Vincent, 48 vjeç, nga Drive Penhill, Swindon u burgos për tre vjet.

Fatjon Hoxha, 33 vjeç, pa adresë fikse u burgos për një vit.

Lee Flanagan, 33 vjeç, Vine Street, Abbey Hey, Mançester dhe Michael O’Rourke, nga Street Market, Stalybridge u dënuan me një vit burg.

E premte 26 maj 2017:

Ervin Hoxha, 38 vjeç, nga Dobroyd Street, Crumpsall u burgos për një vit e tre muaj.

Arbor Basha, 27 vjeç, nga Kiril Street, Mançester u burgos për një vit e tre muaj.

Arjan Harisis, 26 vjeç, nga Hancock Street, Stretford u burgos për një vit e tre muaj.

Gentjan Harisis, 28 vjeç, nga Ardenfield Drive, Wythenshwe u burgos për një vit e tre muaj.

Amtomio Kojo, 28 vjeç, nga Pensby Close, Pendlebury u burgos për një vit e tre muaj.

Haxhi Hazizi, 20 vjeç, nga Styal View, Wilmslow u burgos për një vit e tre muaj.

Ismail Agaci, 22 vjeç, nga Leicester Street, Rochdale u burgos për një vit e tre muaj.

Altin Ripaj, 33 vjeç, nga Peter Street, Rotherham u burgos për një vit e tre muaj.

Shah Kamaly, 46 vjeç, nga Greenlands Road, Swindon u burgos për dy vjet e nëntë muaj.