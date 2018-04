Kryemadhi paralajmëron Ramën: Liro kuksianët nga burgu, s’ka ambasador që të shpëton

Monika Kryemadhi i ka bërë thirrje kryeministrit Edi Rama që të lirojë nga burgu kuksianët e arrestuar për protestën në Rrugën e Kombit.

Duke theksuar rëndësinë e protestës nga Elbasani, Kryetarja e LSI tha se nuk do të tërhiqen derisa kërkesa e qytetarëve të plotësohen.

Kryemadhi tha se Rama është zhytur në zullumet e tij saqë nuk ka prokurorë, policë e amabadorë që ta shpëtojnë.

“Për të gjithë këtë reagim qytetar, që është një reagim i domosdoshëm dhe që ndikon jashtëzakonisht shumë në të gjithë historikun e tranzicionit shqiptar. Një reagim qytetar për ti treguar qeverisë që zot të këtij vendi janë shqiptarët jo një grusht njerëzish.

Duhet të jenë qeveritë që kanë frikë nga populli dhe jo populli nga qeveritë dhe kjo është më se e dukshme. Ky reagim qytetar është i domosdoshëm dhe na bën të gjithë ne për të reflektuar për të qenë njerëz që bashkëbisedojmë me ta, për të qenë pranë tyre, për të dëgjuar hallet dhe problemet e tyre. Ajo çfarë dua të them është se është shumë e domosdoshme për të pasur një reagim qytetar.

Sot njerëzit ndihem më të çliruar për shkak të protestës së tyre por kjo nuk do të thotë që mbaron. Kërkesat tona dhe kërkesat e qytetarëve nuk kanë të bëjnë fare me poltikën. Vërtet njerëzit nga revolta kërkojnë ikjen e Ramës por ajo çfarë është më e rëndësishme është lirimi i kuksianëve sot në mënyrë të padrejtë burg, heqja e taksës së Rrugës së Kukësit,heqja e TVSH-së për bizneset e vogla, rikthimi në skenën e ndihmës ekonomike të 20 mijë familjeve, ulja e çmimit të ujit, heqja e taksës së pronës e cila është një taksë e jashtëzakonshme për të gjithë ata pensionistë dhe njerëz të cilët nuk kanë mundësi të ushqejnë familjarët e tyre.

Mendojmë që këto janë kërkesa konkrete, janë kërkesa të thjeshtë, janë kërkesa që nuk ofrojnë pushtet për një grusht njerëzish por janë kërkesa që ofrojnë një mundësi dhe çlirim për të jetuar shumica e shqiptarëve. Si frikacak që ëshët ai kërkon të bëjë apologji për tëfituar kohë dhe për të bindur veten e tij, po bën reflektimin përballë psikologëve që ka në sallën e parlamentit për të fituar kohë dhe për të krijuar aplogjinë për tu takuar me kuksianët dhe protestuesit.

Ky është një teatër i rradhës i Edi Ramës, jemi mësuar që ta shohim të qajë herë pas here, sa herë qëai është në hall thotë gjëra të tilla por gjëja e parë që duhet të bëjë Edi Rama është të lirojë kuksianët që i ka në birucat e ti dhe ti kthejë përderisa ai u tërheq nga taksa e Rrugës së Kombit, përse nuk liron kuksianër që po i mban në mëyrë të padrejtë. E them këtë sepse duke e njohur shumë mirë ai është një përsonazh i cili kur është në hall të bëhet urë por në momentin që sapo ndihet pak i fortë i kthehet arrogancës së tij.

Rama e ka shumë të thjeshtë, por i bëj thirrje edhe Prokurorisë së Shqipërisë, edhe pse nuk besoj që zelli i tyre anti kombëtar nuk do të ndryshoj por do të vazhdojnë të jenë shërbëtorë të devotshëm të Edi Ramës dhe klikës së tij, të hetojnë konçensionarin, të hetojnë kontratën mbrapa së cilës fshihen vjedhje të jashtëzakonshme.

Po lexoja njoftimet e shumë Web-ve ku ai po kërkonte, po aludonte dhe akuzonte se tenderi paska qenë që në kohëne qeverisë Berisha, po them Ramës që Berisha Rrugën e Kombit e kishte 100% shqiptare sot ne duhet të gjejmë se kush janë aksionerët e Rrugës së Kombit, prandaj ai duhet të ketë kujdes kur flet dhe fjalët që lëshon sepse është i zhytur aq shumë në zullumet e tij saqë nuk ka prokurorë, policë dhe amabadorë që ta shpëtojë.