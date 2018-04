Kompania Gulf që lulëzoi bashkë me Ramën shpall falimentin, çfarë fshihet pas këtij veprimi?

Bashkë me ardhjen në pushtet të Ramës u shfaq edhe një kompani që pushtoi me shpejtësi pikat e karburanteve në çdo cep të vendit. Bëhet fjalë për kompaninë me emrin Gulf, e cila në mënyrë të beftë ka shpallur falimentimin sonte duke shkaktuar kaos tek shumë klientë të saj, të cilët janë paraqitur në pikat e karburanteve me tollona për të marrë karburantin që kishin parablerë.

Mjaft pika karburanti në terren janë të rrethuara me shirit ndërkohë që pikat në rrethina po boshatisen nga banorët duke marrë sasinë e ngelur të karburantit madje edhe me bidona plastikë.

Pytaj që shtrohet është se çfarë fshihet pas këtij veprimi? A kemi të bëjmë me një evasion fiscal? A është ndonjë nga oligarkët e Ramës aksioner në këtë kompani? Përse e shpalli falimentin dhe a kemi të bëjmë me një lëvizje për ndryshim emri?