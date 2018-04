Karburantet në Kosovë, 400 lekë për litër më lirë se në Shqipëri

Çmimi për një litër karburant në Kosovë është 400 lekë për litër më lirë se në Shqipëri. Kjo është pasojë direkte e taksave të rritura të qeverisë, e cila pasi nuk ngopet me këto supertaksa, atëhere vendos edhe taksë mbi taksë si ajo për Rrugën e Kombit si dhe për rrugët e tjera, që janë bërë gati.

“Dje isha ne Kosove dhe u furnizova me karburant. Cmimi 1.05 euro per liter, ose rreth 136 lek. Pyeta personin qe sherbente se nga e merrnin furnizimin dhe me tha nga Shqperia. Kam qe dje qe mendohem, si ka mundesi? Si mund te na vjedhin kaq shume dhe te jemi kaq te urte?

40 lek diference?

Ok ata thone qe jane taksa qe ne i paguajme per rruget. Lind pyetja tjeter, ku jane rruget? Se te shohesh cilesite e rrugeve andej dhe ketej jane si nata me diten. Si ka mundesi qe Kosova i gjen leket te beje e mirembaje rruge cilesore pa taksuar kaq shume dhe ne qe taksojme kaq shume nuk ia dalim dot por duam para shtese ne pikat e kalimit? Te pangopur paskan qene keta tanet!” shprehet një qytetar që ka mbetur i habitur nga ndryshimi mes çmimit të karburanteve në Shqipëri me çmimin e karburanteve në Kosovë.