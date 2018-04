A ka turp ky Kryeministër? Si gënjen edhe për NATO-n

Nga Petrit VASILI

Kryeministri “Genjeshtar Global”, thote shpenzojme 2% ne NATO, Mattis thote aferim po e bete ne 2024.

Kryeministri i Shqiperise ka vetem nje merite eshte shnderruar ne nje Genjeshtar Global.

Kryeministri pak dite me pare pa u skuqur fare NTV gjermane deklaron per NATON:

Pyetje:Po në lidhje me shpenzimin e dy përqind të produktit të brendshëm bruto në NATO dhe ndërtimin e një ushtrie evropiane?

Edi Rama:Ne tashmë shpenzojmë dy për qind të prodhimit tonë të brendshëm bruto në NATO …

Sekretari amerikan i mbrojtjes Mattis ne takim me ministren e mbrojtjes se Shqiperise Xhaçka ne SHBA ne prill 2018 thote fare qarte:

“siç tregon edhe angazhimi juaj për të shtuar buxhetin e mbrojtjes në 2 për qind të PPB deri në vitin 2024”.

A ka turp ky kryeminister. Mire qe genjeu dynjane e mori spitalin ushtarak,helikopteret e shendetesise,

helikopteret e min brendshme shto presh qepe e lakra per te genjyer NATON per buxhetin e mbrojtjes, por edhe tani vazhdon dhe genjen derrçe.

Kryeministri thote shpenzojme 2% Sekretari i Shtetit Mattis thote aferim po i bete 2% ne 2024.

Kryeministri e meriton te quhet Genjeshtar Global, mashtrimet e tij i kaluan tashme dhe oqeanet.