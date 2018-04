Ja kurat për virozat e stinës

Dimri i ftohtë sjell edhe virozat e shumta. Gripi e cila është sëmundja që nuk lë njëri pa prekur gjatë kësaj periudhe është kaq torturuese për të gjithë. Duke vijuar me kollën, dhimbjen e fytit, bajameve, temperaturën apo ethet kjo përiudhë përveç festave, mund të kthehet në një stinë aspak të dashur. Nëse ju shfaqen simptomat e para të gripit kujesuni për vteen. Ja disa këshilla që do t’ju ndihmojnë vërtet. Fillimisht, mos vraponi të shkoni në farmaci. Ilaçet më të mira i keni në shtëpinë tuaj. Me nje kombinim të thjeshtë do ti zëvendësoni të gjitha ilaçet farmaceutike.

Çaj i ngrohtë me limon dhe mjaltë. Është kaq e dobishme. Por kujdes, jo i nxehtë. Kjo mund t’ju shkaktojë probleme. Konsumojeni edhe 3 herë në ditë. Pëveç vlerave që ka, nuk ju sjell asnjë dëm.

Hudhra. Është kaq e efekshme për dhimbjet e fyytit. Ka një ndikim të jashtëzakonshëm në heqjen e infeksioneve të fytit. Mund ta konsumoni një të tillë në ditë ose për infeksionet këshillohet të vendosen disa hudhra të grira në një napë dhe të mbahet përreth fytit gjatë gjithë natës.

Çaji i malit. Produkti më bio i Shqipërisë, çaji i malit është vërtet i dobishëm. Shija e mrekullueshme dhe vetitë që ka do t’ju ndihmojnë ti kaloni më lehtë virozat e stinës.

Lëng limoni i shtrydhur ka veti t’ju mbrojë organizmin nga gripi. Gjithashtu ndihmon në lehtësimin e dhimjeve të fytit.

Çaji i kamomilit nuk duhet të mungojë asnjëherë në rastet kur ndjeni se gripi është shumë afër.

Çaji i mentes është mjaft efektiv për temperaturën e lartë.