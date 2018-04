Ish-gruaja e Ramës nuk përmbahet, shan e mallkon ata që kritikojnë Kryeministrin: “Ju zëntë grykën…”

Ish-gruaja e Kryeministrit, Delino Fico ka reaguar në një status në Facebook, kundër të gjithë atyre që kritikojë Ramën për integrimin në BE.

Kritikët e Ramës, Fico i quan njerëz cinikë që janë bërë të pasur mbi mediokritetin dhe shpirtvogëlsinë e tyre.

“Këtë nuk ma ha truri fare, po fare. Ju zëntë grykën buka e këtij vendi”, mallkon aktivistja.

Statusi i plotë në Facebook:

Se si mund te gezohesh qe bashkekombasit e tu mund te mbeten mbrapa ne procesin e integrimit ne BE – kete nuk ma ha truri fare, po fare! Dhe ky gezim cinik – shpresoj, krejtesisht i gabuar – vjen nga njerez qe parate e tyre, vilat ne zona ekskluzive jashte Tiranes dhe apartamentet duplex, makinat e shtrenjta, shtepite e dyta, emrin profesional, shkollat e shtrenjta te femijeve, i kane bere pikerisht ne kete vend, shpesh ne kurriz te shumices se heshtur qe ka derdhur djerse, ka sakrifikuar, ka zgjeruar me shume mund ate biznesin e vet, shumice, e cila do te perfitonte shume nga pershpejtimi i integrimit ne BE, sepse, mbi te gjitha, kjo do te thoshte sundim me i mire e me i forte i ligjit, gje, e cila, nuk do t’i lejonte me pashallaret blu, te verdhe, apo jeshile te Shqiperise te fryhen si kaposha mbi plehun e pasurive, te mediokritetit dhe te shpirtvogelsise, mbi te cilin e kane ndertuar dhe e jetoje jeten. Edhe nje here: Ketyre tipave, ju zente gryken buka e ketij vendi!