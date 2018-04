“Do ia rras në lule të ballit”, shkodrani pritë Kryeministrit me thasë patatesh dhe vezë (Video)

Revolta popullore në Shkodër e ka detyruar kryeministrin Rama të anulojë vizitën e paralajmëruar. Mijëra shkodranë u hodhën në protestë, ndërsa një qytetar shkodran ishte përgatitur të presë kryeministrin Edi Rama me patate e vezë të cilat thotë se do, “ia rrasë në lule të ballit”.

Kryeministri në fakt e ka anulluar vizitën në Shkodër por i riu mesa duket nuk është ende në dijeni dhe vazhdon e pret.

Videoja është publikuar nga deputeti i PD Bardh Spahia i cili së bashku me një grup protestuesish të tjerë, gjithashtu është në pritje të Ramës me vezë e papate.

Por mesa duket, gjithë organizimi do t’u shkojë kot…

Deputeti demokrat Bardh Spahia i është bashkuar të rinjve, të cilët të gjithë bashkë i kanë përcjellë një mesazh kryeministrit.

“Me të rnjtë e të rejat e Shkodërs të cilët tremben kryeministrin. I bëjmë thirrje të vijë të përballet me qytetarët dhe të mos trembet”, shprehet ndër të tjera Spahia.

Shkodra pergatitet te prese kryeministrin Edvin Rama. Gepostet von Bardh Spahia am Samstag, 14. April 2018