Goditet mafia shqiptare e drogës në Belgjikë, 290 policë në operacion, 31 të arrestuar

Një operacion i madh i zhvilluar në Belgjikë ka çuar në arrestimin e 31 personave, ndërsa hetimi kishte fgilluar dy vite më parë.

Pas dy viteve të hetimit, Policia Gjyqësore Federale (PJF) e Mons-Tournai bëri 47 kërkime në rrethin (Tournaisis, Péruëelz, Hauts-Pays, Borinage dhe Mons), në rajonin e Namurit dhe në provincën e Luxembourg. Ata rezultuan me arrestimin e 31 personave.

Nga e diela deri të enjten natën, jo më pak se 290 policë dhe shumë shërbime u mobilizuan për të kryer këtë ndërhyrje që është pjesë e dosjes për organizimin kriminal, trafikun e drogës, trafikun e rreme bileta, prostitucion, mashtrim doganor dhe pastrim parash.

Sipas mediave belge Policia pas operacionit ka deklaruar se me këta perona ka qenë e lidhur dhe mafia shqiptare, e cila kishte plantacione me kanabis.

“Një krijim i ndërlikuar i kompanive guaksë dha mundësinë e organizimit të familjes të përfshirë në tregti të ndryshme për të fshehur aktivitete kriminale dhe kriminale, për të pastruar paratë dhe për të fituar të ardhura të konsiderueshme”, komentoi prokurori i mbretit Christian Henry.

Lidhjet e vendasve në disa aspekte të hetimit, janë përcaktuar qartë me klanet e mafies shqiptare në lidhje me plantacione kanabisi dhe mafien italiane për falsifikimin e parave, raporton media belge “Dhnet”.

Nga 31 personat e arrestuar (identitetet nuk bëhen me dije nga mediat belge), 11 u vunë nën arrest, pesë nga të cilët anëtarët e të njëjtës familje nga Tournai, të tjerë u liruan me kusht ose u proceduan në gjendje të lirë. “Ne kemi shkatërruar shtatë plantacione kanabis, 25 kilogramë kanabis janë zbuluar dhe shkatërruar, tre bare në rajonin Tournai janë mbyllur dhe më shumë se 35.000 euro janë konfiskuar”, tha një zyrtar i policisë belge François Farcy

Gjithashtu, janë sekuestruar pesë automjeteve, armë zjarri, dokumente dhe llogari të shumta në lidhje me kompanitë e dyshimta, “smartphone”, tableta dhe kompjutera që mbeten për t’u analizuar dhe materiale që përdoren për mbjelljen e kanabisit.

