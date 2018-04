Gmail po ndryshon, ja cilat janë karakteristikat e reja

Miliarda e përdoruesve të Gmail së shpejti do të shohin një pamje të rifreskuar dhe veçori të reja radikale që vijnë në kutinë e tyre të inboks.

Google kohët e fundit zbuloi se po punon për një përditësim të madh të Gmail-it, i cili do të ofrojë një numër përmirësimesh në shërbimin e tyre jashtëzakonisht popullor të postës elektronike, raporton Express UK.

Në një deklaratë të kohëve të fundit në faqen e internetit të teknologjisë The Verge, një zëdhënës i Google konfirmoi ndryshimet duke thënë: “Po punojmë për disa përditësime të mëdha në Gmail (janë ende në fazën e draftimit).

“Ne kemi nevojë për pak më shumë kohë për të kompozuar veten, kështu që nuk mund të ndajmë asgjë akoma-arkivojmë këtë për tani dhe ne do t’ju njoftojmë kur është koha për të lansuar dërgimin”.

Aktualisht nuk ka fjalë kur tiparet e reja do të lëshohen, por përdoruesit mund të shohin përditësimin të mbërrijnë në javët e ardhshme.

PAMJE E RE

Është menduar që shërbimi i rifreskuar t’u ofrojë përdoruesve një pamje shumë më të pastër dhe më pak të koklavitur.

Dizajni i përditësuar gjithashtu përmban një sidebar të ri që do t’u japë përdoruesve akses të lehtë në aplikacionet G Suite, duke përfshirë Google Calendar brenda Gmail.

PËRGJIGJE MË TË MIRË

Funksioni Smart Reply do të ofrojë mundësinë për të zgjedhur nga tre përgjigje automatike bazuar në atë që është në mesazhin origjinal.

Për shembull, nëse i pyetur në një e-mail “a do të dëshironit të shkonit në darkë sonte?”, Gmail mund të sugjerojë “tingëllon mirë!” Si përgjigje me një prekje.

Kjo veçori ka qenë e disponueshme në aplikacionin Gmail diku, por tani po vjen në ueb.

LEXONI MË VONË

A nuk doni të merreni me një email deri më vonë gjatë ditës? Asnjë problem pasi Gmail duket i vendosur të lejojë që opsioni të shtyjë bisedat, duke i lejuar përdoruesit të fshijnë përkohësisht email nga kutia e tyre postare deri në një kohë të caktuar.

Sapo ora të godasë orën që keni caktuar, mesazhi do të rishfaqet sërish në kutinë tuaj.

MODALITETI I BESUESHMËRISË

Funksioni i ri i lejon përdoruesit e Gmail të kontrollojnë se çfarë ndodh me mesazhin e tyre pasi të jetë dërguar.

Përdoruesit e Gmail që përdorin Modalitetin Konfidencial do të jenë në gjendje të ndalojnë marrësit nga përcjellja e emaileve të zgjedhur.

Gjithashtu mund të përdoret për të parandaluar marrësit nga kopjimi, shkarkimi ose shtypja e përmbajtjes së emailit.