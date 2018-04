Denoncimi/ Ja si vjedhin Rama-Nushi me check-up, detyrojnë punonjësit të firmosin fiktivisht

Ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar në rrjetet sociale atë që po ndodh me check up, ndërsa ka akuzuar Edi Rama dhe Vilma Nushin se po vjedhin qytetarët.

Berisha ka publikuar mesazhin e një qyteti i i cili shkruar për një rast korrupsioni në Ministrinë e Shëndetësisë.

Postimi i plotë

Fallsifikatore dhe hajdute!

Ja se si vjedhin bastardet e Bllokut Rama-Nushi me check-upin!

Ndrikull Manastirliu dhe zyrtare te tjere horra ne Ministrine e Shendetesise detyrojne punonjesit te firmosin per check-up fiktiv.

Turp njemije here, turpe shushunja te pangopur!

Lexoni mesazhin e punonjesit dixhital. sb

“Pershendetje doktor!Jam nje punonjes prane njesive te levizshme te check up shendetesor falas. Sot te gjithe punonjesit e Ministrise se Shendetesise jane detyruar per te firmosur per llogari te check up fiktiv. Listat e detyruara per tu mbushur cdo muaj jane nje realitet i vjeter per ne. Por sot si punonjes shendetesie jam ndier i fyer kur kam pare nenpunes civile qe te detyruar vinin nga shtepia me nje kampion fece dhe urine me vete per te hedhur firmen. Lajmerimi dhe testet sterile ishin shperndare nje dite me pare kundrejt firmosjes. I kemi shtrire punonjesit mbi tavolinat e punes per tu bere ekg”.