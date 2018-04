Denoncimi: Ja si mashtron Veliaj me kreditë e buta

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se me kreditë e buta Bashkia e Tiranës kërkon vetëm plotësimin e formularit të aplikimit dhe nuk ka përcatuar kriteret. Por sipas tij pasi shpall fituesit kërkon kriteret.

Postimi i Berishës në Facebook

Ja si i shperndane kredite e buta Lal Plehu apo kryetari bis i Partise Siçiliste!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje Doktorr, doja te beni publik nje rast abuzimi flagrant me qytetaret, ne bashkine Tirane. Eshte hapur keto dite aplikimi per kredite e buta, por ne dallim nga vitet e tjera ku bashke me formularin e aplikimit dorezoheshin edhe dokumentat, ne baze te te cilave vendosej kush e meriton e kush jo kredine e but… Sivjet po kerkojne vetem te plotesohen formularet e aplikimit, dhe na thone se do ju njoftojme per dokumentat pasi te shpalleni fitues.. fitues mbi cfar kriteri??? Dmth do ju thone militanteve te vet hajdeni se fituat, o burra plotesoni dokumentat.. keshtu i bie te jete.. Ju lutem bejeni publik rastin sepse eshte nje abuzim i hapur, Sepse numri i kredive qe do te miratohen eshte 500, Ju faleminderit”.