Denoncimi i Berishës/ Rama mashtron me portalet e punësimit, ja si u jepet testi i plotësuar militantëve të PS

Një qytetar nga Fieri ka denoncuar farsën e Ramës me portalet e punësimit. Ai i është drejtuar me një mesazh ish_Kryeministrit Berisha ku i shkruan se, ja qënë në një provim në Vlorë për t’u punësuar por ka mbetur i pashpresë sepse militantet e parrtisë u vendosën në klasa të veçanta duke u dhënë testimin të plotesuar.

“Portalet si mjete per fshese partiake!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital”, shkruan Berisha.

“Pershendetje i nderuar. Ju shkruaj nga qyteti i Fierit per te denoncuar farsen e re te qeveris Rama duke manipuluar provimet me portalin e korruptuar: Infermier per Shqiperine”, dje isha i pranishem ne provimin qe u be ne qytetin e Vlores, por shpresa per t’u punesuar mu nderpre kur u be seleksionimi ne grupe, militantet e parrtise u vendosen ne klasa te vecanta duke u dhene testimin te plotesuar por nuk mbaron ketu sepse ne komisionin i vlerseimit kryetare ishte Drejtoresha e Spitalit Rajonal Fier-Nevila Shuke duke shkelur cdo rregullore. Shoket e partise i moren pergjigjet e testimit pa u shpallur ne portal. Ju lutem publikojeni, Faleminderit”, shkruan qytetari.