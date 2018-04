Denoncimi i Berishës: Ja si kërcënohen zyrtarët në Fier për të marrë pjesë në takimin e Ramës

Ish-kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e ardhur nga qytetari, i cili shkruan se, të gjithë zyrtarët e shtetit janë detyruar që të shkojnë në takimin e Ramës në Fier. Berisha shprehet se piktori dështak, që e ka fjalën për Edi Ramës zhvilloi një takim me detyrim me zyrtarët fierakët.

Postimimi i Berishës në Facebook

Piktori deshtak takim me detyrim!

Lexoni mesazhin e nepunesit dixhital. sb

“Doktor pershendetje!

Ju shkruaj per te denoncuar faktin qe Edvin Shullazi ka takim te Biblioteka e Rrethit Fier, ne oren 16.00 dhe drejtoret e Bashkise Fier, UKT, OSSHE dhe ne te gjitha institucionet shteterore te Qarkut po i detyrojne punonjesit qe te jene te pranishem ne takim.

Eshte e turpshme sesi kercenohen me heqje nga puna nese nuk shkojne. Drejtoret do qendrojne te hyrja e Bibliotekes ne oren 16.00 per te bere apelin, me mungesa. Kush nuk vjen, te henen merr leter per largim nga puna !

Qytetaret nuk e duan me narkokryeministrin dhe prandaj ai merr masa qe mos ti deshtoje aktiviteti, dhe ti hedhe hi syve popullit me propagande komuniste.

TURP TURP TURP!”